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Трамп відправив своїх спецпосланників до Туреччини — ЗМІ

13 травня 2025 16:00
Анастасія Писаненко - редактор
Трамп відправив своїх спецпосланників до Туреччини — ЗМІ
Спецпосланник Трампа Кіт Келлог. Фото: REUTERS/Yves Herman
Анастасія Писаненко - редактор

Старші представники президента США Дональда Трампа вже цього четверга прибудуть до Стамбула. Це будуть Стів Віткофф та Кіт Келлог.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 13 квітня.

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За даними джерела, ціль візиту — можливі переговори, спрямовані на пошук шляхів припинення війни Росії проти України. 

Офіційних коментарів від оточення Трампа чи самих посланців поки що не надходило.

Нагадаємо, після заяви Росії про необхідність прямих перемовин у Туреччині Зеленський заявив, що чекатиме на Путіна в Стамбулі 15 травня.

Також на зустрічі може бути присутній президент США Дональд Трамп. Український лідер підтримав це та вважає, що це може багато змінити.

США Стамбул Кіт Келлог мирні переговори Стів Віткофф
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