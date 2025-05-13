Трамп отправил своих спецпосланников в Турцию — СМИ

Спецпосланник Трампа Кит Келлог. Фото: REUTERS/Yves Herman

Старшие представители президента США Дональда Трампа уже в этот четверг прибудут в Стамбул. Это будут Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 13 апреля.

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По данным источника, цель визита — возможные переговоры, направленные на поиск путей прекращения войны России против Украины.

Официальных комментариев от окружения Трампа или самих посланцев пока не поступало.

Напомним, после заявления России о необходимости прямых переговоров в Турции Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая.

Также на встрече может присутствовать президент США Дональд Трамп. Украинский лидер поддержал это и считает, что это может многое изменить.

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