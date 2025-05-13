Переговори у Стамбулі - чого очікує Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп висловив обережний оптимізм щодо результатів переговорів між Росією та Україною, які мають відбутися у Стамбулі. За його словами, він очікує "досить хороших" підсумків цих перемовин.

Про це американський лідер повідомив на пресконференції у вівторок, 13 травня.

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Трамп також повідомив, що до Туреччини вирушить делегація з представників США. Серед них — сенатор-республіканець Марко Рубіо.

"Наші люди поїдуть туди. Марко поїде туди. Інші теж поїдуть, і ми побачимо, чи зможемо ми це зробити", — заявив він, не уточнивши деталей місії американської делегації.

Крім того, Трамп знову наголосив, що повномасштабної війни між Росією та Україною не було б, якби він залишався на посаді президента.

Нагадаємо, після заяви Росії про необхідність прямих перемовин у Туреччині Зеленський заявив, що чекатиме на Путіна в Стамбулі 15 травня.

Також на зустрічі може бути присутній президент США Дональд Трамп. Український лідер підтримав це та вважає, що це може багато змінити.