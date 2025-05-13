Переговоры в Стамбуле - чего ожидает Трамп

Трамп ответил, чего ожидает от переговоров в Стамбуле
Президент США Дональд Трамп выразил осторожный оптимизм относительно результатов переговоров между Россией и Украиной, которые должны состояться в Стамбуле. По его словам, он ожидает "достаточно хороших" итогов этих переговоров.
Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции во вторник, 13 мая.
Трамп выразил оптимизм относительно переговоров в Стамбуле
Трамп также сообщил, что в Турцию отправится делегация из представителей США. Среди них - сенатор-республиканец Марко Рубио.
"Наши люди поедут туда. Марко поедет туда. Другие тоже поедут, и мы увидим, сможем ли мы это сделать", — заявил он, не уточнив деталей миссии американской делегации.
Кроме того, Трамп вновь подчеркнул, что полномасштабной войны между Россией и Украиной не было бы, если бы он оставался на посту президента.
Напомним, после заявления России о необходимости прямых переговоров в Турции Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая.
Также на встрече может присутствовать президент США Дональд Трамп. Украинский лидер поддержал это и считает, что это может многое изменить.
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