Переговоры в Стамбуле - чего ожидает Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил осторожный оптимизм относительно результатов переговоров между Россией и Украиной, которые должны состояться в Стамбуле. По его словам, он ожидает "достаточно хороших" итогов этих переговоров.

Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции во вторник, 13 мая.

Реклама

Читайте также:

Трамп выразил оптимизм относительно переговоров в Стамбуле

Трамп также сообщил, что в Турцию отправится делегация из представителей США. Среди них - сенатор-республиканец Марко Рубио.

"Наши люди поедут туда. Марко поедет туда. Другие тоже поедут, и мы увидим, сможем ли мы это сделать", — заявил он, не уточнив деталей миссии американской делегации.

Кроме того, Трамп вновь подчеркнул, что полномасштабной войны между Россией и Украиной не было бы, если бы он оставался на посту президента.

Напомним, после заявления России о необходимости прямых переговоров в Турции Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая.

Также на встрече может присутствовать президент США Дональд Трамп. Украинский лидер поддержал это и считает, что это может многое изменить.

Реклама