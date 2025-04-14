Трамп відкрив у гольф-клубі статую на честь самого себе

Трамп відкрив статую на честь самого себе
Президент США Дональд Трамп відкрив статую, яка ідентична йому і була присвячена йому особисто. Такий подарунок главі держави зробив підприємець і гендиректор Sticker Mule Ентоні Константіно.
Про це стало відомо від самого Константіно на його сторінці в Instagram від 12 квітня.
Трамп і статуя на честь нього
Цими вихідними Трамп знову вирушив грати в гольф у своєму гольф-клубі Trump International у Вест-Палм-Біч. Перш ніж вийти на гру, президент зустрівся з Константіно біля встановленої статуї.
"Президент був у щасливому, жартівливому настрої, що було приємно бачити", — прокоментував цю ситуацію Константіно.
У пості в Instagram сказано, що статуя, названа "Пам'ятником непокори", розташована на видному місці між клубним будинком Trump International і першою лункою 27-лункового поля для гольфу. Об'єкт добре видно всім членам клубу.
Нагадаємо, днями Дональд Трамп пройшов плановий медогляд як президент країни. Згідно зі звітом, який було опубліковано вчора, у лідера відмінне фізичне здоров'я.
Також ми писали, що в США 17-річний підліток убив своїх батьків, щоб взяти їхні гроші для організації замаху на Трампа. Однак хлопця заарештувала поліція.
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