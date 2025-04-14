Трамп открыл в гольф-клубе статую в честь самого себя

Энтони Константино и Дональд Трамп. Фото: instagram.com/ac132

Президент США Дональд Трамп открыл статую, которая идентична ему и была посвящена ему лично. Такой подарок главе государству сделал предприниматель и гендиректор Sticker Mule Энтони Константино.

Об этом стало известно от самого Константино на его странице в Instagram от 12 апреля.

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На этих выходных Трамп вновь отправился играть в гольф в своем гольф-клубе Trump International в Вест-Палм-Бич. Прежде чем выйти на игру, президент встретился с Константино около установленной статуи.

"Президент был в счастливом, шутливом настроении, что было приятно видеть", — прокомментировал эту ситуацию Константино.

В посте в Instagram сказано, что статуя, названая "Памятником неповиновения", расположена на видном месте между клубным домом Trump International и первой лункой 27-луночного поля для гольфа. Объект хорошо виден всем членам клуба.

Напомним, на днях Дональд Трамп прошел плановый медосмотр в качестве президента страны. Согласно отчету, который был опубликован вчера, у лидера отличное физическое здоровье.

Также мы писали, что в США 17-летний подросток убил своих родителей, чтобы взять их деньги для организации покушения на Трампа. Однако парня арестовала полиция.