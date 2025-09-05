Трамп 5 вересня перейменує Пентагон на Міністерство війни

Дональд Трамп. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп уже в п'ятницю, 5 вересня, поверне Пентагону стару назву. Міністр оборони також називатиметься трохи інакше.

Про це повідомляє Fox News.

Міністерство війни у США

"Трамп підпише в п'ятницю указ про зміну назви Міністерства оборони на Міністерство війни", — пише Fox News посилаючись на свої дані.

Також телеканал додав, що глава Пентагону Піт Хегсет іменуватиметься тепер "військовим міністром".

Трамп має намір перейменувати Пентагон. Фото: скріншот із соцмережі Х

Крім того, Fox News робило ще один пост з приводу перейменування, заявивши про Міністерство війни (Department of Defense). Гегсет у відповідь на твіт написав "Department of war", що означає Військове міністерство.

Гегсет фактично підтверджує перейменування. Фото: скріншот із соцмережі Х

Нагадаємо, кілька тижнів тому Трамп заявив, що його не влаштовує нинішня назва Пентагону.

"Міністерство війни звучить краще, ніж Міністерство оборони. Я не хочу тільки оборони. Ми хочемо і наступати теж", — сказав президент США.

Також ми писали днями, що Трамп дав доручення Пентагону поліпшити обороноздатність і підняти бойовий дух армії. Він вважає, що США мають бути готовими в разі потреби стримувати Китай і Росію.