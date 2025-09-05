Відео
Головна Новини дня Трамп вже сьогодні поверне Пентагону стару назву, — Fox News

Трамп вже сьогодні поверне Пентагону стару назву, — Fox News

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 02:47
Трамп 5 вересня перейменує Пентагон на Міністерство війни
Дональд Трамп. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп уже в п'ятницю, 5 вересня, поверне Пентагону стару назву. Міністр оборони також називатиметься трохи інакше.

Про це повідомляє Fox News. 

Читайте також:

Міністерство війни у США

"Трамп підпише в п'ятницю указ про зміну назви Міністерства оборони на Міністерство війни", — пише Fox News посилаючись на свої дані.

Також телеканал додав, що глава Пентагону Піт Хегсет іменуватиметься тепер "військовим міністром".

Трамп 5 сентября переименует Пентагон в Министерство войны - фото 1
Трамп має намір перейменувати Пентагон. Фото: скріншот із соцмережі Х

Крім того, Fox News робило ще один пост з приводу перейменування, заявивши про Міністерство війни (Department of Defense). Гегсет у відповідь на твіт написав "Department of war", що означає Військове міністерство.

Трамп 5 сентября переименует Пентагон в Министерство войны - фото 2
Гегсет фактично підтверджує перейменування. Фото: скріншот із соцмережі Х

Нагадаємо, кілька тижнів тому Трамп заявив, що його не влаштовує нинішня назва Пентагону.

"Міністерство війни звучить краще, ніж Міністерство оборони. Я не хочу тільки оборони. Ми хочемо і наступати теж", — сказав президент США.

Також ми писали днями, що Трамп дав доручення Пентагону поліпшити обороноздатність і підняти бойовий дух армії. Він вважає, що США мають бути готовими в разі потреби стримувати Китай і Росію.

США Дональд Трамп Пентагон Міністерство оборони Америка Піт Гегсет
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
