Трамп 5 вересня перейменує Пентагон на Міністерство війни

Трамп вже сьогодні поверне Пентагону стару назву, — Fox News
Президент США Дональд Трамп уже в п'ятницю, 5 вересня, поверне Пентагону стару назву. Міністр оборони також називатиметься трохи інакше.
Про це повідомляє Fox News.
Міністерство війни у США
"Трамп підпише в п'ятницю указ про зміну назви Міністерства оборони на Міністерство війни", — пише Fox News посилаючись на свої дані.
Також телеканал додав, що глава Пентагону Піт Хегсет іменуватиметься тепер "військовим міністром".
Крім того, Fox News робило ще один пост з приводу перейменування, заявивши про Міністерство війни (Department of Defense). Гегсет у відповідь на твіт написав "Department of war", що означає Військове міністерство.
Нагадаємо, кілька тижнів тому Трамп заявив, що його не влаштовує нинішня назва Пентагону.
"Міністерство війни звучить краще, ніж Міністерство оборони. Я не хочу тільки оборони. Ми хочемо і наступати теж", — сказав президент США.
Також ми писали днями, що Трамп дав доручення Пентагону поліпшити обороноздатність і підняти бойовий дух армії. Він вважає, що США мають бути готовими в разі потреби стримувати Китай і Росію.
