Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп уже сегодня вернет Пентагону старое название, — Fox News

Трамп уже сегодня вернет Пентагону старое название, — Fox News

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 02:47
Трамп 5 сентября переименует Пентагон в Министерство войны
Дональд Трамп. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп уже в пятницу, 5 сентября, вернет Пентагону старое название. Министр обороны также будет называться немного иначе.

Об этом сообщает Fox News.

Реклама
Читайте также:

Министерство войны в США

"Трамп подпишет в пятницу указ об изменении названия Министерства обороны на Министерство войны", — пишет Fox News ссылаясь на свои данные.

Также телеканал добавил, что глава Пентагона Пит Хегсет будет именоваться теперь "военным министром".

Трамп 5 сентября переименует Пентагон в Министерство войны - фото 1
Трамп намерен переименовать Пентагон. Фото: скриншот из соцсети Х

Кроме того, Fox News делало еще один пост по поводу переименования, заявив о Министерстве войны (Department of Defense). Хегсет в ответ на твит написал "Department of war", что означает Военное министерство.

Трамп 5 сентября переименует Пентагон в Министерство войны - фото 2
Хегсет фактически подтверждает переименование. Фото: скриншот из соцсети Х

Напомним, пару недель назад Трамп заявил, что его не устраивает нынешнее название Пентагона.

"Министерство войны звучит лучше, чем Министерство обороны. Я не хочу только обороны. Мы хотим и наступать тоже", — сказал президент США.

Также мы писали на днях, что Трамп дал поручение Пентагону улучшить обороноспособность и поднять боевой дух армии. Он считает, что США должны быть готовыми в случае необходимости сдерживать Китай и Россию.

США Дональд Трамп Пентагон Министерство обороны Америка Пит Гегсет
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации