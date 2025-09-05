Трамп 5 сентября переименует Пентагон в Министерство войны

Дональд Трамп. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп уже в пятницу, 5 сентября, вернет Пентагону старое название. Министр обороны также будет называться немного иначе.

Об этом сообщает Fox News.

Реклама

Читайте также:

Министерство войны в США

"Трамп подпишет в пятницу указ об изменении названия Министерства обороны на Министерство войны", — пишет Fox News ссылаясь на свои данные.

Также телеканал добавил, что глава Пентагона Пит Хегсет будет именоваться теперь "военным министром".

Трамп намерен переименовать Пентагон. Фото: скриншот из соцсети Х

Кроме того, Fox News делало еще один пост по поводу переименования, заявив о Министерстве войны (Department of Defense). Хегсет в ответ на твит написал "Department of war", что означает Военное министерство.

Хегсет фактически подтверждает переименование. Фото: скриншот из соцсети Х

Напомним, пару недель назад Трамп заявил, что его не устраивает нынешнее название Пентагона.

"Министерство войны звучит лучше, чем Министерство обороны. Я не хочу только обороны. Мы хотим и наступать тоже", — сказал президент США.

Также мы писали на днях, что Трамп дал поручение Пентагону улучшить обороноспособность и поднять боевой дух армии. Он считает, что США должны быть готовыми в случае необходимости сдерживать Китай и Россию.