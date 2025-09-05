Трамп 5 сентября переименует Пентагон в Министерство войны

Трамп уже сегодня вернет Пентагону старое название, — Fox News
Президент США Дональд Трамп уже в пятницу, 5 сентября, вернет Пентагону старое название. Министр обороны также будет называться немного иначе.
Об этом сообщает Fox News.
Министерство войны в США
"Трамп подпишет в пятницу указ об изменении названия Министерства обороны на Министерство войны", — пишет Fox News ссылаясь на свои данные.
Также телеканал добавил, что глава Пентагона Пит Хегсет будет именоваться теперь "военным министром".
Кроме того, Fox News делало еще один пост по поводу переименования, заявив о Министерстве войны (Department of Defense). Хегсет в ответ на твит написал "Department of war", что означает Военное министерство.
Напомним, пару недель назад Трамп заявил, что его не устраивает нынешнее название Пентагона.
"Министерство войны звучит лучше, чем Министерство обороны. Я не хочу только обороны. Мы хотим и наступать тоже", — сказал президент США.
Также мы писали на днях, что Трамп дал поручение Пентагону улучшить обороноспособность и поднять боевой дух армии. Он считает, что США должны быть готовыми в случае необходимости сдерживать Китай и Россию.
