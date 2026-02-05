Чи піде Трамп втретє на вибори — що сказав журналісту

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Чинний президент США Дональд Трамп не дав прямої відповіді на запитання, чи готовий знову балотуватися на посаду глави держави. І це попри те, що третій термін суперечить Конституції США.

Про це він сказав у розмові з журналістом NBC News.

Трамп не став відповідати прямо, чи піде втретє у президенти США

"Я не знаю. Це було б цікаво. Але ж хіба не було б жахливо, якби я просто погодився з вами й дав саме ту відповідь, на яку ви чекаєте? Тоді життя стало б набагато менш захопливим, правда? Воно було б значно менш захопливим", — президент США Дональд Трамп.

Водночас глава США зазначив, що його дії мають нібито єдину мету — зміцнити країну.

"Я роблю це заради того, щоб Америка знову стала великою. І ми досягаємо цього. Сьогодні США сильніші, ніж будь-коли", — заявив Трамп.

