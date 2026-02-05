Відео
Головна Новини дня Трамп ухилився від відповіді, чи планує балотуватись втретє

Трамп ухилився від відповіді, чи планує балотуватись втретє

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 07:52
Чи піде Трамп втретє на вибори — що сказав журналісту
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Чинний президент США Дональд Трамп не дав прямої відповіді на запитання, чи готовий знову балотуватися на посаду глави держави. І це попри те, що третій термін суперечить Конституції США.

Про це він сказав у розмові з журналістом NBC News.

Трамп не став відповідати прямо, чи піде втретє у президенти США

"Я не знаю. Це було б цікаво. Але ж хіба не було б жахливо, якби я просто погодився з вами й дав саме ту відповідь, на яку ви чекаєте? Тоді життя стало б набагато менш захопливим, правда? Воно було б значно менш захопливим", — президент США Дональд Трамп.

Водночас глава США зазначив, що його дії мають нібито єдину мету  — зміцнити країну.

"Я роблю це заради того, щоб Америка знову стала великою. І ми досягаємо цього. Сьогодні США сильніші, ніж будь-коли", — заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп цинічно заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін не порушив енергетичне перемир'я.

Тим часом низка західних ЗМІ вважає, що чинна політика Дональда Трампа ставить під загрозу Україну в майбутньому.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
