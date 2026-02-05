Чи піде Трамп втретє на вибори — що сказав журналісту

Трамп ухилився від відповіді, чи планує балотуватись втретє
Чинний президент США Дональд Трамп не дав прямої відповіді на запитання, чи готовий знову балотуватися на посаду глави держави. І це попри те, що третій термін суперечить Конституції США.
Про це він сказав у розмові з журналістом NBC News.
Трамп не став відповідати прямо, чи піде втретє у президенти США
"Я не знаю. Це було б цікаво. Але ж хіба не було б жахливо, якби я просто погодився з вами й дав саме ту відповідь, на яку ви чекаєте? Тоді життя стало б набагато менш захопливим, правда? Воно було б значно менш захопливим", — президент США Дональд Трамп.
Водночас глава США зазначив, що його дії мають нібито єдину мету — зміцнити країну.
"Я роблю це заради того, щоб Америка знову стала великою. І ми досягаємо цього. Сьогодні США сильніші, ніж будь-коли", — заявив Трамп.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп цинічно заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін не порушив енергетичне перемир'я.
Тим часом низка західних ЗМІ вважає, що чинна політика Дональда Трампа ставить під загрозу Україну в майбутньому.
