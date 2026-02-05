Пойдет ли Трамп в третий раз на выборы — что сказал журналисту

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Действующий президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос, готов ли снова баллотироваться на пост главы государства. И это несмотря на то, что третий срок противоречит Конституции США.

Об этом он сказал в разговоре с журналистом NBC News.

"Я не знаю. Это было бы интересно. Но разве не было бы ужасно, если бы я просто согласился с вами и дал именно тот ответ, которого вы ждете? Тогда жизнь стала бы гораздо менее увлекательной, правда? Она была бы значительно менее увлекательной", — президент США Дональд Трамп.

В то же время глава США отметил, что его действия имеют якобы единственную цель — укрепить страну.

"Я делаю это ради того, чтобы Америка снова стала великой. И мы достигаем этого. Сегодня США сильнее, чем когда-либо", — заявил Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп цинично заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не нарушил энергетическое перемирие.

Между тем ряд западных СМИ считает, что действующая политика Дональда Трампа ставит под угрозу Украину в будущем.