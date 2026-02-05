Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп уклонился от ответа, будет ли баллотироваться в третий раз

Трамп уклонился от ответа, будет ли баллотироваться в третий раз

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 07:52
Пойдет ли Трамп в третий раз на выборы — что сказал журналисту
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Действующий президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос, готов ли снова баллотироваться на пост главы государства. И это несмотря на то, что третий срок противоречит Конституции США.

Об этом он сказал в разговоре с журналистом NBC News.

Реклама
Читайте также:

Трамп не стал отвечать прямо, пойдет ли в третий раз в президенты США

"Я не знаю. Это было бы интересно. Но разве не было бы ужасно, если бы я просто согласился с вами и дал именно тот ответ, которого вы ждете? Тогда жизнь стала бы гораздо менее увлекательной, правда? Она была бы значительно менее увлекательной", — президент США Дональд Трамп.

В то же время глава США отметил, что его действия имеют якобы единственную цель — укрепить страну.

"Я делаю это ради того, чтобы Америка снова стала великой. И мы достигаем этого. Сегодня США сильнее, чем когда-либо", — заявил Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп цинично заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не нарушил энергетическое перемирие.

Между тем ряд западных СМИ считает, что действующая политика Дональда Трампа ставит под угрозу Украину в будущем.

США выборы Дональд Трамп президент
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации