Трамп не став відповідати на питання про обіцяні системи Patriot для України

Президент США Дональд Трамп ухилився від відповіді на питання щодо систем Patriot для Україні. Замість деталей щодо ППО він почав говорити про проблеми в Україні та зупинку війни.

Що відповів Трамп на питання про ППО

У відповідь на питання української журналістки про поставку систем Трамп заявив, що дуже любить Україну та її народ, а війна ніколи не мала статися.

"Перш за все, я люблю Україну. Я люблю український народ... Але країна у серйозній біді. Цього не мало статися. Ця війна не мала статися. Країна у великій біді, але я це зупиню. Я займався сімома країнами. За вісім місяців я зупинив сім воєн. Думав, буде легко, бо знаю Путіна, але ні. Між Зеленським і Путіним величезна ненависть. Але ми це зупинимо", — сказав Трамп.

Нагадаємо, кілька днів тому президент США заявив, що наступними кроком у взаємодії з Україною стануть переговори. Він додав, що станом на зараз немає чіткого плану щодо формату діалогу.

Також ми писали, що Трамп коментуючи можливу зустріч із Зеленським наступного тижня, сказав, що президенту України треба домовлятися з Росією та укладати угоду.