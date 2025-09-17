Трамп не стал отвечать на вопрос об обещанных системах Patriot для Украины

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о системах Patriot для Украины. Вместо деталей по ПВО он начал говорить о проблемах в Украине и остановке войны.

Об этом сообщает Telegram Donald Trump на украинском языке.

Реклама

Читайте также:

Что ответил Трамп на вопрос о ПВО

В ответ на вопрос украинской журналистке о поставке систем Трамп заявил, что очень любит Украину и ее народ, а война никогда не должна была произойти.

"Прежде всего, я люблю Украину. Я люблю украинский народ... Но страна в серьезной беде. Этого не должно было произойти. Эта война не должна была произойти. Страна в большой беде, но я это остановлю. Я занимался семью странами. За восемь месяцев я остановил семь войн. Думал, будет легко, потому что знаю Путина, но нет. Между Зеленским и Путиным огромная ненависть. Но мы это остановим", — сказал Трамп.

Напомним, несколько дней назад президент США заявил, что следующими шагом во взаимодействии с Украиной станут переговоры. Он добавил, что по состоянию на сейчас нет четкого плана относительно формата диалога.

Также мы писали, что Трамп комментируя возможную встречу с Зеленским на следующей неделе, сказал, что президенту Украины надо договариваться с Россией и заключать соглашение.