Адміністрація Трампа рішуче виступатиме за сувернітет України, заявив Вілсон

Дональд Трамп. Фото ілюстративне: Reuters

Президент США Дональд Трамп з самого початку своєї влади намагався принести мир в Україну. Він завжди завжди пробує домовлялися, вести переговори і, врешті-решт, його адміністрація буде рішуче виступати за суверенітет України.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Уляні Бойчук заявив співголова Українського кокусу в Конгресі США Джо Вілсон.

Що сказав Вілсон про мирний процес в підхід Трампа

Вілсон зазначив, що Трамп у своїй політиці щодо України орієнтується на орієнтується на ідею збереження миру і традиційно робить ставку на переговори. За його словами, президент США уже в минулому діяв через поєднання стримування та дипломатії: передавав Україні озброєння і демонстрував готовність тиснути на Кремль.

"Я дуже ціную, що Дональд Трамп хоче принести мир. Ми бачимо, що він працює по всьому світу, щоб принести мир. Насправді, він намагався принести мир з самого початку, коли розмістив... Javelin в Україні, щоб зупинити військового злочинця Путіна. Він думав, що зупинить Путіна, розмістивши американські війська в Польщі. Отже, Дональд Трамп стояв поруч з народом України. Він також розуміє фінансування нафтою і газом, і він зупинив "Північний потік-2". І так, знову і знову президент Трамп докладав усіх зусиль, щоб зупинити воєнного злочинця Путіна від вторгнення в Україну", — сказав співголова Українського кокусу в Конгресі США.

Також він додав, що Трамп завжди пробує домовлятися. І якщо переговори не працюють, він "знову і знову повертається до спроб" спілкування, зокрема, й щодо миру в Україні.

"Президент Трамп намагається вести переговори так, коли переговори провалюються, як і спочатку. Всі його зусилля щодо України – це продовження підтримки, перемоги для народу України... Ліквідувавши ядерний потенціал Ірану, він вживатиме рішучих заходів, щоб просувати свободу і демократію. Його мета — мир через силу. І я дуже сподіваюся, що якими б не були переговори, що дійсно кінцевий результат буде таким, що Дональд Трамп стоятиме з народом України за їхній суверенітет", — наголосив Вілсон.

На запитання, яким може бути мир після мирної угоди, він відповів, що США будуть це моніторити (ймовірно, мова про дотримання припинення вогню). Резюмуючи Вілсон додав, що адміністрація Трампа рішуче виступатиме за суверенітет народу України.

Нагадаємо, в інтерв'ю Politico президент США Дональд Трамп пояснив, в чому складність досягнення миру в Україні. Він зазначив, має президентом України Володимиром Зеленським і главою Кремля Володимиром Путіним багато ненависті.

Окрім того, Трамп відповів на запитання, чи відійде від переговорів, якщо не буде прогресу. Його відповідь в якомусь сенсі була двозначною.