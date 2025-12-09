Видео
Трамп будет защищать суверенитет Украины, — Уилсон

Трамп будет защищать суверенитет Украины, — Уилсон

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 23:44
Администрация Трампа решительно будет выступать за сувернитет Украины, заявил Уилсон
Дональд Трамп. Фото иллюстративное: Reuters

Президент США Дональд Трамп с самого начала своей власти пытался принести мир в Украину. Он всегда всегда пробует договаривались, вести переговоры и, в конце концов, его администрация будет решительно выступать за суверенитет Украины.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Ульяне Бойчук заявил сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе США Джо Уилсон.



Что сказал Уилсон о мирном процессе в подход Трампа

Уилсон отметил, что Трамп в своей политике в отношении Украины ориентируется на ориентируется на идею сохранения мира и традиционно делает ставку на переговоры. По его словам, президент США уже в прошлом действовал через сочетание сдерживания и дипломатии: передавал Украине вооружение и демонстрировал готовность давить на Кремль.

"Я очень ценю, что Дональд Трамп хочет принести мир. Мы видим, что он работает по всему миру, чтобы принести мир. На самом деле, он пытался принести мир с самого начала, когда разместил... Javelin в Украине, чтобы остановить военного преступника Путина. Он думал, что остановит Путина, разместив американские войска в Польше. Итак, Дональд Трамп стоял рядом с народом Украины. Он также понимает финансирование нефтью и газом, и он остановил "Северный поток-2". И так, снова и снова президент Трамп прилагал все усилия, чтобы остановить военного преступника Путина от вторжения в Украину", — сказал сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе США.

Также он добавил, что Трамп всегда пробует договариваться. И если переговоры не работают, он "снова и снова возвращается к попыткам" общения, в том числе и по миру в Украине.

"Президент Трамп пытается вести переговоры так, когда переговоры проваливаются, как и вначале. Все его усилия по Украине - это продолжение поддержки, победы для народа Украины... Ликвидировав ядерный потенциал Ирана, он будет принимать решительные меры, чтобы продвигать свободу и демократию. Его цель — мир через силу. И я очень надеюсь, что какими бы ни были переговоры, что действительно конечный результат будет таким, что Дональд Трамп будет стоять с народом Украины за их суверенитет", — подчеркнул Уилсон.

На вопрос, каким может быть мир после мирного соглашения, он ответил, что США будут это мониторить (вероятно, речь о соблюдении прекращения огня). Резюмируя Уилсон добавил, что администрация Трампа решительно будет выступать за суверенитет народа Украины.

Напомним, в интервью Politico президент США Дональд Трамп объяснил, в чем сложность достижения мира в Украине. Он отметил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным много ненависти.

Кроме того, Трамп ответил на вопрос, отойдет ли от переговоров, если не будет прогресса. Его ответ в каком-то смысле был двусмысленным.

США Дональд Трамп Украина война в Украине мирный план мирные переговоры
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
