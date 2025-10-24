За якої умови Трамп утретє стане президентом — відповідь ексрадника американського лідера

Дональд Трамп. Фото: AP

Американський лідер Дональд Трамп може втретє стати президентом США у 2028 році. План для реалізації такого наміру є.

Про це в інтерв'ю The Economist повідомив ексрадник президента США Стів Беннон.

Згідно із 22-ою поправкою до Конституції США, одна людина не може обіймати посаду президента понад два рази, навіть якщо це не поспіль, а з перервою. Попри це, Беннон вважає, що є різні альтернативи та план, як діяти.

"У відповідний час оприлюднимо наш план. План є. У 2016 році в нас були менші шанси, ніж у 2024 році, ніж у 2018 році... Єдиний спосіб, у який президент Трамп може перемогти у 2028 році й залишитися на посаді — це воля американського народу", — наголосив ексрадник американського лідера.

На його думку, Трамп стане президентом, якщо цього потребуватиме країна. Воля американського народу і є втіленням Конституції.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт пояснила, чому запровадили санкції проти РФ лише зараз. За її словами, Трамп не бачить із боку Росії зацікавленості в мирі.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп зустрінеться із президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Це станеться 30 жовтня.