Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп стане президентом США втретє — за якої умови

Трамп стане президентом США втретє — за якої умови

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 00:19
Оновлено: 00:21
За якої умови Трамп утретє стане президентом — відповідь ексрадника американського лідера
Дональд Трамп. Фото: AP

Американський лідер Дональд Трамп може втретє стати президентом США у 2028 році. План для реалізації такого наміру є.

Про це в інтерв'ю The Economist повідомив ексрадник президента США Стів Беннон. 

Реклама
Читайте також:

За якої умови Трамп може ще раз перемогти на президентських виборах

Згідно із 22-ою поправкою до Конституції США, одна людина не може обіймати посаду президента понад два рази, навіть якщо це не поспіль, а з перервою. Попри це, Беннон вважає, що є різні альтернативи та план, як діяти.

"У відповідний час оприлюднимо наш план. План є. У 2016 році в нас були менші шанси, ніж у 2024 році, ніж у 2018 році... Єдиний спосіб, у який президент Трамп може перемогти у 2028 році й залишитися на посаді — це воля американського народу", — наголосив ексрадник американського лідера.

На його думку, Трамп стане президентом, якщо цього потребуватиме країна. Воля американського народу і є втіленням Конституції.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт пояснила, чому запровадили санкції проти РФ лише зараз. За її словами, Трамп не бачить із боку Росії зацікавленості в мирі.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп зустрінеться із президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Це станеться 30 жовтня.

США вибори Дональд Трамп політики президент
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації