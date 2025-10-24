Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп станет президентом США в третий раз — при каком условии

Трамп станет президентом США в третий раз — при каком условии

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 00:19
обновлено: 00:21
При каком условии Трамп в третий раз станет президентом — ответ экс-советника американского лидера
Дональд Трамп. Фото: AP

Американский лидер Дональд Трамп может в третий раз стать президентом США в 2028 году. План для реализации такого намерения есть.

Об этом в интервью The Economist сообщил экс-советник президента США Стив Бэннон.

Реклама
Читайте также:

При каком условии Трамп может еще раз победить на президентских выборах

Согласно 22-й поправке к Конституции США, один человек не может занимать пост президента более двух раз, даже если это не подряд, а с перерывом. Несмотря на это, Бэннон считает, что есть разные альтернативы и план, как действовать.

"В соответствующее время обнародуем наш план. План есть. В 2016 году у нас были меньшие шансы, чем в 2024 году, чем в 2018 году... Единственный способ, по которому президент Трамп может победить в 2028 году и остаться на посту — это воля американского народа", — подчеркнул экс-советник американского лидера.

По его мнению, Трамп станет президентом, если в этом будет нуждаться страна. Воля американского народа и является воплощением Конституции.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила, почему ввели санкции против РФ только сейчас. По ее словам, Трамп не видит со стороны России заинтересованности в мире.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп встретится с президентом Китая Си Цзиньпином. Это произойдет 30 октября.

США выборы Дональд Трамп политики президент
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации