При каком условии Трамп в третий раз станет президентом — ответ экс-советника американского лидера

Американский лидер Дональд Трамп может в третий раз стать президентом США в 2028 году. План для реализации такого намерения есть.

Об этом в интервью The Economist сообщил экс-советник президента США Стив Бэннон.

Согласно 22-й поправке к Конституции США, один человек не может занимать пост президента более двух раз, даже если это не подряд, а с перерывом. Несмотря на это, Бэннон считает, что есть разные альтернативы и план, как действовать.

"В соответствующее время обнародуем наш план. План есть. В 2016 году у нас были меньшие шансы, чем в 2024 году, чем в 2018 году... Единственный способ, по которому президент Трамп может победить в 2028 году и остаться на посту — это воля американского народа", — подчеркнул экс-советник американского лидера.

По его мнению, Трамп станет президентом, если в этом будет нуждаться страна. Воля американского народа и является воплощением Конституции.

