Трамп: США можуть оголосити Ормузьку протоку своєю

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент США Дональд Трамп заявив про намір оголосити Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів після завершення війни з Іраном. За його словами, це може статися "досить скоро", а наразі Вашингтон нібито має повний контроль над стратегічно важливим водним шляхом, через який проходять значні обсяги світових поставок нафти.

Про це повідомляє CNN, передає Новини.LIVE.

Трамп заявив про контроль США над протокою

Трамп заявив, що після завершення війни з Іраном США можуть оголосити Ормузьку протоку своєю територією. Американський президент не назвав конкретної дати, але зазначив, що відповідне рішення може бути ухвалене "досить скоро".

За словами Трампа, Сполучені Штати вже встановили блокаду в районі протоки та контролюють рух суден.

"Жоден корабель не проходить, якщо ми цього не захочемо", — заявив американський президент під час мітингу в окрузі Нассау.

Він також стверджував, що Іран більше не контролює стратегічний водний шлях.

Що відбувається в Ормузькій протоці

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою. Через неї транспортуються енергоносії, зокрема із Саудівської Аравії та Іраку, до міжнародних ринків.

На тлі війни між США та Іраном рух суден через протоку фактично зупинився, що посилює занепокоєння щодо скорочення світових запасів нафти та можливих перебоїв із постачанням.

Іран зі свого боку заявляє, що не готовий повністю відкрити протоку, доки Сполучені Штати не виконають його вимоги.

США можуть надовго залишитися в регіоні

Оголошення Ормузької протоки територією США означало б необхідність забезпечувати такий статус військовою присутністю в регіоні. Це може передбачати розгортання американських сил на невизначений термін.

Водночас така перспектива контрастує з попередніми заявами Трампа про те, що війна з Іраном має бути нетривалою.

Напередодні американський президент заявляв, що Вашингтон перебуває у вигідному становищі та має "повний контроль" над Ормузькою протокою.

"У них немає контролю. У нас є повний контроль. Ми володіємо цим", — сказав Трамп журналістам, коментуючи ситуацію навколо стратегічного водного шляху.

Водночас заяви про можливе проголошення протоки територією США можуть означати подальше загострення суперечки між Вашингтоном і Тегераном щодо контролю над одним із найважливіших морських маршрутів світу.

Раніше Новини.LIVE писали, що Президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон і Тегеран наблизилися до домовленості щодо повного відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Американський президент також зазначав, що після відновлення судноплавства Вашингтон планував перейти до другого етапу переговорів із Тегераном.

Новини.LIVE інформували, що Іран висунув США умови, за яких готовий відновити вільний рух суден через Ормузьку протоку. Тегеран вимагає припинити американську морську блокаду, вивести військові сили з регіону та повністю зупинити бойові дії, а також наполягає на компенсації завданих збитків і розмороженні своїх активів.