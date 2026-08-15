США вимагають від союзників по НАТО лояльності до Трампа

Дональд Трамп. Фото: Reuters

США запросили у союзників по НАТО інформацію про їхню політичну та військову взаємодію з Вашингтоном напередодні перегляду американської військової присутності в Європі. Зокрема, Вашингтон цікавиться підтримкою політики Дональда Трампа, використанням американських баз та закупівлями озброєння у компаній зі США.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Новини.LIVE.

США хочуть оцінити лояльність союзників

Членам НАТО надіслали документ із низкою запитань, які мають показати, наскільки політика окремих країн відповідає підходам адміністрації Трампа.

Зокрема, США цікавляться, чи підтримували союзники американську зовнішню політику публічно та які обмеження вони встановлювали для використання американськими військовими своїх територій і військових баз.

Окремо Вашингтон запитує про ставлення країн до американської оборонної промисловості. У документі йдеться про те, чи закуповують союзники озброєння у компаній зі США та чи виступають проти правил, які можуть обмежувати контракти з американськими виробниками.

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Анкетування відбувається на тлі шестимісячного перегляду військової присутності США в Європі. Очікується, що оцінка завершиться до грудня та може призвести до подальшого скорочення американських військових ресурсів на континенті.

Йдеться не лише про кількість військовослужбовців, а й про спроможності, які США можуть надати союзникам у разі масштабного конфлікту. Серед потенційних скорочень можуть опинитися стратегічні бомбардувальники, безпілотники та військові кораблі.

Раніше США вже оголосили про плани вивести близько 5 тисяч військовослужбовців із Німеччини та передислокувати частину сил без їхнього повного заміщення. Водночас Вашингтон планує збільшити військову присутність у Польщі після перемоги на президентських виборах Кароля Навроцького.

Союзники незадоволені вимогами США

За інформацією Bloomberg, деякі країни НАТО сприйняли документ як спробу домогтися від союзників ідеологічної відповідності політиці адміністрації Трампа в обмін на американські гарантії безпеки.

Особливе занепокоєння викликають питання щодо американських військових операцій на Близькому Сході та в Західній півкулі. США, зокрема, цікавляться, чи встановлювали союзники обмеження на використання своїх баз під час операцій проти Ірану та чи готові вони послабити або скасувати такі обмеження.

Наприклад, Іспанія та деякі інші європейські країни обмежували доступ американських військових до своїх об'єктів у контексті війни з Іраном. Це стало одним із факторів напруження між Вашингтоном і європейськими членами НАТО.

США також вимагають більше витрачати на оборону

У документі порушується й питання оборонних бюджетів. США хочуть отримати підтвердження виконання союзниками домовленостей щодо збільшення військових витрат та заміщення частини американських військових можливостей у Європі.

Окремо Вашингтон цікавиться готовністю країн купувати американське озброєння та ставленням до європейської політики розвитку власного оборонно-промислового комплексу.

Раніше європейські союзники вже демонстрували готовність збільшувати витрати на оборону, але водночас дедалі більше країн прагнуть спрямовувати ці кошти на розвиток власного виробництва озброєнь.

Перегляд військ США в Європі триває

Представник НАТО підтвердив, що США разом із союзниками проводять перегляд американської військової присутності, однак не став коментувати зміст документа. У Міністерстві оборони США також не надали коментарів.

Союзники мають обговорити результати перегляду із представниками Вашингтона в Брюсселі наприкінці серпня. На цьому тлі європейські країни готуються до можливого подальшого скорочення американської військової присутності.

Новини.LIVE писали, що Президент США Дональд Трамп підписав прокламацію, яка передбачає запровадження нових мит на імпорт безпілотників, їхніх комплектуючих і док-станцій. Максимальний розмір тарифу сягатиме 100% — його застосовуватимуть до дронів із характеристиками, які Вашингтон вважає особливо чутливими з погляду національної безпеки США.

Новини.LIVE інформували, що двоє впливових сенаторів США закликали адміністрацію Дональда Трампа пояснити, чому Вашингтон досі не запровадив нові санкції проти Росії. Законодавці вимагають посилити обмеження щодо компаній, банків та інших структур, які допомагають Москві обходити санкції, наголошуючи, що переговори між Україною та РФ поки не принесли результату.