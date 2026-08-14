Мита Трампа на дрони: США запровадили тариф до 100 відсотків

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп підписав прокламацію про запровадження нових мит на імпорт безпілотників, їхніх компонентів та док-станцій. Найвища ставка становитиме 100% і поширюватиметься на дрони, які мають особливо чутливі для національної безпеки США характеристики.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передає Новини.LIVE.

Які дрони у США оподатковуватимуть за ставкою 100%

Нова тарифна політика передбачає 100% адвалорне мито на окремі категорії безпілотників, їхні док-станції та визначені критично важливі компоненти.

До найбільш чутливої категорії Білий дім відносить, зокрема, безпілотники з максимальною злітною вагою понад 25 кілограмів. Також під найвищу ставку потраплять дрони, оснащені можливостями тепловізійного зображення.

В адміністрації Трампа пояснили, що такі характеристики роблять безпілотники особливо важливими з погляду національної безпеки Сполучених Штатів.

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Для інших дронів встановлять мито 25%

Для певних менших безпілотників, які не мають визначених чутливих можливостей, передбачене мито у розмірі 25%.

Така сама ставка застосовуватиметься до інших компонентів безпілотників. Таким чином, нові правила охоплюватимуть не лише готові літальні апарати, а й окремі елементи безпілотних авіаційних систем.

Водночас для продукції з низки торговельних партнерів США передбачені окремі ставки.

Для дронів та компонентів із Європейського Союзу, Японії, Ліхтенштейну, Південної Кореї, Швейцарії та Тайваню встановлюється тариф у 15%.

Для Великої Британії ставка становитиме 10%, якщо суттєва частина апаратного забезпечення, програмного забезпечення та технологій походить із Великої Британії або США.

Коли почнуть діяти нові тарифи

Основні тарифи набудуть чинності через 21 день після підписання прокламації.

Для компонентів безпілотників, які не належать до особливо чутливих категорій, передбачене відтермінування. На них нові тарифи почнуть діяти через 180 днів.

Такий самий 180-денний термін встановлено для продукції та компонентів, які Міністерство оборони США схвалить для виключення зі Списку охоплених товарів Федеральної комісії зв'язку протягом 20 днів після підписання прокламації.

США хочуть наростити власне виробництво дронів

У Білому домі заявили, що головна мета нових тарифів — зміцнити американську індустрію безпілотників і скоротити залежність США від іноземних постачальників.

Американська адміністрація наголошує, що дрони стали ключовою технологією сучасних збройних конфліктів і мають важливе значення для нинішніх та майбутніх військових операцій США.

Водночас американські комерційні та військові безпілотники залежать від іноземних джерел постачання критично важливих компонентів. На думку адміністрації Трампа, така залежність створює ризики для національної безпеки та може призводити до кібербезпекових вразливостей.

У Білому домі вважають, що виробництво безпілотників у США необхідно швидко розширювати для забезпечення національної та економічної безпеки країни.

Трамп планує стимулювати інвестиції у виробництво

Прокламація також доручає міністру торгівлі США створити програму переведення інвестицій для компаній, які здійснюватимуть нові вкладення у виробництво безпілотників та їхніх компонентів.

Таким чином Вашингтон хоче не лише зробити імпорт окремих категорій дронів дорожчим, а й стимулювати бізнес переносити виробничі потужності до Сполучених Штатів.

В адміністрації Трампа нагадали, що президент раніше вже використовував торговельні тарифи для підтримки стратегічних секторів американської промисловості. Серед них — виробництво сталі, алюмінію, міді, вантажівок, автомобілів, деревини та фармацевтичної продукції.

Трамп раніше оголошував курс на домінування США у сфері дронів

У Білому домі зазначили, що нові тарифи продовжують політику Трампа щодо посилення позицій США на світовому ринку безпілотників.

У червні 2025 року президент підписав указ, спрямований на забезпечення американського лідерства у розробці, комерціалізації та експорті безпілотників. Документ передбачав пріоритет для дронів американського виробництва, підтримку їхнього експорту та заходи для захисту технологій від іноземного впливу.

Того ж місяця Трамп підписав ще один указ, спрямований на посилення контролю США над власним повітряним простором і протидію загрозам, пов'язаним із використанням безпілотників.

У Білому домі також заявили, що завдяки переговорам із торговельними партнерами та використанню тарифів адміністрація прагне залучати інвестиції до США, повертати виробництво та робочі місця в країну і зменшувати залежність від іноземних ланцюгів постачання.

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