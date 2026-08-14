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Главная Новости дня США введут пошлины до 100 % на импорт дронов

США введут пошлины до 100 % на импорт дронов

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Дата публикации 14 августа 2026 08:37
Пошлины Трампа на дроны: США ввели тариф до 100 процентов
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых пошлин на импорт беспилотных летательных аппаратов, их компонентов и док-станций. Максимальная ставка составит 100% и будет распространяться на дроны, обладающие характеристиками, особо чувствительными для национальной безопасности США.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает Новини.LIVE.

Какие дроны в США будут облагаться пошлиной по ставке 100%

Новая тарифная политика предусматривает 100% адвалорную пошлину на отдельные категории беспилотников, их док-станции и определенные критически важные компоненты.

К наиболее чувствительной категории Белый дом относит, в частности, беспилотники с максимальной взлетной массой свыше 25 килограммов. Также под наивысшую ставку попадут дроны, оснащенные функциями тепловизионного изображения.

В администрации Трампа пояснили, что такие характеристики делают беспилотники особенно важными с точки зрения национальной безопасности Соединенных Штатов.

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Для остальных дронов будет установлена пошлина в размере 25%

Для определенных более мелких беспилотников, не обладающих определенными чувствительными возможностями, предусмотрена пошлина в размере 25%.

Такая же ставка будет применяться к другим компонентам беспилотников. Таким образом, новые правила будут охватывать не только готовые летательные аппараты, но и отдельные элементы беспилотных авиационных систем.

В то же время для продукции ряда торговых партнеров США предусмотрены отдельные ставки.

Для дронов и компонентов из Европейского Союза, Японии, Лихтенштейна, Южной Кореи, Швейцарии и Тайваня устанавливается тариф в размере 15%.

Для Великобритании ставка составит 10%, если существенная часть аппаратного обеспечения, программного обеспечения и технологий происходит из Великобритании или США.

Когда начнут действовать новые тарифы

Основные тарифы вступят в силу через 21 день после подписания прокламации.

Для компонентов беспилотников, не относящихся к особо чувствительным категориям, предусмотрена отсрочка. На них новые тарифы начнут действовать через 180 дней.

Такой же 180-дневный срок установлен для продукции и компонентов, которые Министерство обороны США одобрит для исключения из Списка охваченных товаров Федеральной комиссии по связи в течение 20 дней после подписания прокламации.

США хотят нарастить собственное производство дронов

В Белом доме заявили, что главная цель новых тарифов — укрепить американскую индустрию беспилотников и сократить зависимость США от иностранных поставщиков.

Американская администрация подчеркивает, что дроны стали ключевой технологией современных вооруженных конфликтов и имеют важное значение для нынешних и будущих военных операций США.

В то же время американские коммерческие и военные беспилотники зависят от иностранных источников поставок критически важных компонентов. По мнению администрации Трампа, такая зависимость создает риски для национальной безопасности и может приводить к уязвимостям в сфере кибербезопасности.

В Белом доме считают, что производство беспилотников в США необходимо быстро расширять для обеспечения национальной и экономической безопасности страны.

Трамп планирует стимулировать инвестиции в производство

Прокламация также поручает министру торговли США создать программу перенаправления инвестиций для компаний, которые будут осуществлять новые вложения в производство беспилотников и их компонентов.

Таким образом Вашингтон хочет не только сделать импорт отдельных категорий дронов более дорогостоящим, но и стимулировать бизнес переносить производственные мощности в Соединенные Штаты.

В администрации Трампа напомнили, что президент ранее уже использовал торговые тарифы для поддержки стратегических секторов американской промышленности. Среди них — производство стали, алюминия, меди, грузовиков, автомобилей, древесины и фармацевтической продукции.

Трамп ранее объявлял курс на доминирование США в сфере дронов

В Белом доме отметили, что новые тарифы продолжают политику Трампа по укреплению позиций США на мировом рынке беспилотников.

В июне 2025 года президент подписал указ, направленный на обеспечение американского лидерства в разработке, коммерциализации и экспорте беспилотников. Документ предусматривал приоритет для дронов американского производства, поддержку их экспорта и меры по защите технологий от иностранного влияния.

В том же месяце Трамп подписал еще один указ, направленный на усиление контроля США над собственным воздушным пространством и противодействие угрозам, связанным с использованием беспилотников.

В Белом доме также заявили, что благодаря переговорам с торговыми партнерами и применению тарифов администрация стремится привлекать инвестиции в США, возвращать производство и рабочие места в страну и снижать зависимость от иностранных цепочек поставок.

Новини.LIVE писали, что украинские операторы беспилотников продемонстрировали превосходство боевого опыта над американскими военными во время учений в Германии. Подразделения ВС США столкнулись с трудностями при противодействии украинским дронам, которые быстро обнаруживали и условно уничтожали американскую бронетехнику, вынудив военных менять тактику маскировки, рассредоточения и применения РЭБ.

Новини.LIVE сообщали, что Соединенные Штаты пока не готовы передать Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. Американские компании Raytheon и Lockheed Martin публично объясняют свою позицию рисками утечки интеллектуальной собственности и передачи технологий, однако, по словам представителя Республиканской партии, истинное опасение может заключаться в конкуренции с украинским оборонно-промышленным комплексом.

США Дональд Трамп импорт дроны пошлина
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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