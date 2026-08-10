Производство ракет Patriot в Украине: почему США отказывают в лицензии

Система ПВО Patriot. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Соединенные Штаты не готовы делиться с Киевом лицензией на производство ракет-перехватчиков Patriot. Пока корпорации Raytheon и Lockheed официально заявляют об угрозе несанкционированной передачи технологий, в Республиканской партии настоящей причиной называют страх перед украинскими оружейниками, которые способны удешевить и оптимизировать производство лучше, чем американские заводы.

Об этом говорится в статье The Atlantic, передает Новини.LIVE.

Америка не хочет предоставлять Украине лицензии на ракеты Patriot

Как сообщил изданию представитель Республиканской партии на Капитолийском холме, компании в США боятся потерять монополию. По его словам, существует реальная обеспокоенность тем, что украинцы найдут способ усовершенствовать Patriot, а затем производить их массово и гораздо дешевле, чем это делают существующие линии в США. Официальная же позиция корпораций Raytheon и Lockheed звучит иначе: они объясняют свой отказ «рисками кражи интеллектуальной собственности и несанкционированной передачи технологий».

Недавно тему лицензирования производства Владимир Зеленский поднял 28 июля в Белом доме во время переговоров с Дональдом Трампом. Украинская делегация настаивала не только на долгосрочном соглашении, но и просила срочно выделить несколько сотен ракет из имеющихся американских арсеналов.

Американский президент отклонил этот запрос. Свой отказ Трамп аргументировал приоритетами Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и нехваткой самих перехватчиков. По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), за последние шесть месяцев войны против Ирана американская армия использовала около двух третей собственных запасов для комплексов Patriot. Впоследствии, через два дня после переговоров с Зеленским, Трамп дал интервью Financial Times. В нем он назвал систему «исключительным оружием» и подчеркнул, что США «должны быть осторожными в отношении того, кому выдают лицензию».

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Даже при условии одобрения лицензии развертывание полноценного производства займет несколько лет. В перспективе мощности украинского военно-промышленного комплекса позволили бы Киеву не только обеспечивать собственные потребности, но и поставлять избыточные ракеты самим США и их союзникам. Однако именно перспектива такой высокой эффективности пугает американских производителей.

По данным аналитиков The Atlantic, ВПК Украины уже демонстрирует стремительный рост, постепенно снижая зависимость государства от внешней поддержки. Показательна статистика выпуска беспилотников, поскольку уже сейчас украинские предприятия производят около 10 миллионов дронов ежегодно, тогда как в США этот показатель составляет всего 100 тысяч.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, на фоне регулярных баллистических атак со стороны России Владимир Зеленский обсудил с норвежским премьером Йонасом Гаром Стере укрепление украинской системы противовоздушной обороны и защиту от вражеских обстрелов, в ходе которой глава правительства Норвегии подтвердил готовность содействовать предоставлению зенитных комплексов и наладить взаимодействие со странами, обладающими технологиями перехвата баллистических ракет.

Между тем к европейскому противоракетному проекту FREYJA присоединились уже десять европейских стран, а Киев надеется на практические результаты в рамках этой инициативы и создание собственных баллистических вооружений к концу 2026–2027 годов.

В то же время Соединённые Штаты наращивают выпуск ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot и комплексов THAAD из-за истощения собственных арсеналов. Известно, что Пентагон уже подписал многомиллиардное соглашение с корпорациями Lockheed Martin и Northrop Grumman на изготовление критически важных деталей, отреагировав на массовое применение этих боеприпасов в ходе боевых действий в Украине и на Ближнем Востоке.