Ізраїль атакував Іран — Трамп скликає уряд США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у четвер увечері (у США ще 12 червня) скликає засідання уряду, оскільки Ізраїль завдав "превентивних ударів" по Ірану. Очікується, що зустріч буде присвячена реакції Сполучених Штатів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на свої джерела.

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Видання пише, що рішення Трампа скликати зустріч на вищому рівні зі своїми керівниками було ухвалене ще до ударів, оскільки офіційні особи США були все більше стурбовані цією загрозою.

Раніше в четвер, відповідаючи на запитання про можливий удар, Трамп заявив, що це "цілком може статися", і попередив, що ймовірність "масштабного конфлікту" в регіоні може виникнути "незабаром".

"Я не можу говорити, що це неминуче, але це цілком може статися", — сказав він журналістам.

У ще одній публікації CNN додало, що Трамп і високопосадовці Білого дому очікували ізраїльських ударів у четвер увечері, про що сказали два джерела, знайомі із ситуацією.

Оновлено о 05:52

"Трамп візьме участь у засіданні Ради національної безпеки в п'ятницю вранці, повідомив Білий дім", — пише The Guardian.

Низка інших ЗМІ уточнюють, що засідання відбудеться об 11 ранку (о 18:00 за Києвом).

Нагадаємо, кілька годин тому стало відомо, що Ізраїль завдав ударів по об'єктах ядерної програми Ірану.

Ба більше, є ймовірність, що внаслідок ударів міг загинути очільник Генштабу Ірану та вчені-атомники.