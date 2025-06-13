Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow Трамп скликає уряд США після ударів Ізраїлю по Ірану arrow

Трамп скликає уряд США після ударів Ізраїлю по Ірану

13 червня 2025 05:50
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Ізраїль атакував Іран — Трамп скликає уряд США
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Президент США Дональд Трамп у четвер увечері (у США ще 12 червня) скликає засідання уряду, оскільки Ізраїль завдав "превентивних ударів" по Ірану. Очікується, що зустріч буде присвячена реакції Сполучених Штатів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на свої джерела. 

Реклама
Читайте також:

Трамп обговорюватиме реакцію США на удари Ізраїлю по Ірану

Видання пише, що рішення Трампа скликати зустріч на вищому рівні зі своїми керівниками було ухвалене ще до ударів, оскільки офіційні особи США були все більше стурбовані цією загрозою.

Раніше в четвер, відповідаючи на запитання про можливий удар, Трамп заявив, що це "цілком може статися", і попередив, що ймовірність "масштабного конфлікту" в регіоні може виникнути "незабаром".

"Я не можу говорити, що це неминуче, але це цілком може статися", — сказав він журналістам.

У ще одній публікації CNN додало, що Трамп і високопосадовці Білого дому очікували ізраїльських ударів у четвер увечері, про що сказали два джерела, знайомі із ситуацією.

Оновлено о 05:52

"Трамп візьме участь у засіданні Ради національної безпеки в п'ятницю вранці, повідомив Білий дім", — пише The Guardian.

Низка інших ЗМІ уточнюють, що засідання відбудеться об 11 ранку (о 18:00 за Києвом).

Нагадаємо, кілька годин тому стало відомо, що Ізраїль завдав ударів по об'єктах ядерної програми Ірану.

Ба більше, є ймовірність, що внаслідок ударів міг загинути очільник Генштабу Ірану та вчені-атомники.

США Іран Ізраїль війна Дональд Трамп ядерна небезпека
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації