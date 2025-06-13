Израиль атаковал Иран — Трамп созывает правительство США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером (в США еще 12 июня) созывает заседание правительства, поскольку Израиль нанес "превентивные удары" по Ирану. Ожидается, что встреча будет посвящена реакции Соединенных Штатов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

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Издание пишет, что решение Трампа созвать встречу на высшем уровне со своими руководителями было принято еще до ударов, поскольку официальные лица США были все больше обеспокоены этой угрозой.

Ранее в четверг, отвечая на вопрос о возможном ударе, Трамп заявил, что это "вполне может произойти", и предупредил, что вероятность "масштабного конфликта" в регионе может возникнуть "вскоре".

"Я не могу говорить, что это неизбежно, но это вполне может произойти", — сказал он журналистам.

В еще одной публикации CNN добавило, что Трамп и высокопоставленные чиновники Белого дома ожидали израильских ударов в четверг вечером, о чем сказали два источника, знакомых с ситуацией.

Обновлено в 06:00

"Трамп примет участие в заседании Совета национальной безопасности в пятницу утром, сообщил Белый дом", — пишет The Guardian.

Ряд других СМИ уточняют, что заседание состоится в 11 утра (в 18:00 по Киеву).

Напомним, несколько часов назад стало известно, что Израиль нанес удары объектам ядерной программы Ирана

Более того, есть вероятность, что в результате ударов мог погибнуть глава Генштаба Ирана и ученые-атомщики.