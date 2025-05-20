Трамп розповів, що спонукало його балотуватися у 2024 році

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп на засіданні ради директорів Центру Кеннеді в Білому домі розповів, що спонукало його знову балотуватися на пост глави держави 2024 року. Однак перед цим він знову повторив свої заяви, що вибори 2020 року нібито були сфальсифіковані.

Про це повідомляє CNN.

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"Потім вони сфальсифікували вибори, і тоді я сказав: "Знаєте, що я зроблю? Я знову буду балотуватися і засуну їм це в дупу. І ось що я зробив", — сказав Трамп під оплески і сміх.

У залі були присутні кілька членів його адміністрації, зокрема генпрокурор Пем Бонді, держсекретар США Марко Рубіо, глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлс і міністр торгівлі Говард Лютнік.

"Тому, якби вони залишили нас у спокої і не шахраювали на виборах і не фальсифікували їх, я б зараз був на пенсії. Я б із радістю займався чимось іншим, а замість цього в них є я ще на чотири роки", — додав президент США.

Нагадаємо, днями у Дональда Трампа народився 11-й онук Александр Трамп Булос. У зв'язку з цим він пропустив російсько-українські переговори в Туреччині.

Також ми нещодавно писали, що Трамп оголосив 8 травня у США Днем перемоги у Другій світовій війні.