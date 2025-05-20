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Трамп сказал, почему решил баллотироваться на второй срок

20 мая 2025 04:29
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Трамп рассказал, что сподвигло его баллотироваться в 2024 году
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Президент США Дональд Трамп на заседании совета директоров Центра Кеннеди в Белом доме рассказал, что побудило его снова баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Однако перед этим он вновь повторил свои заявления, что выборы 2020 года якобы были сфальсифицированы.

Об этом сообщает CNN.

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"Потом они сфальсифицировали выборы, и тогда я сказал: "Знаете, что я сделаю? Я снова буду баллотироваться и засуну им это в задницу. И вот что я сделал", — сказал Трамп под аплодисменты и смех.

В зале присутствовали несколько членов его администрации, в том числе генпрокурор Пэм Бонди, госсекретарь США Марко Рубио, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и министр торговли Говард Лютник.

"Поэтому, если бы они оставили нас в покое и не мошенничали на выборах и не фальсифицировали их, я бы сейчас был на пенсии. Я бы с радостью занимался чем-то другим, а вместо этого у них есть я еще на четыре года", — добавил президент США.

Напомним, на днях у Дональда Трампа родился 11-й внук Александр Трамп Булос. В связи с этим он пропустил российско-украинские переговоры в Турции.

Также мы недавно писали, что Трамп объявил 8 мая в США Днем победы во Второй мировой войне.

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