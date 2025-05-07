Трамп официально провозгласил, что 8 мая в США теперь День победы во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп официально провозгласил 8 мая — Днем победы во Второй мировой. Теперь этот день будет праздником в Соединенных Штатах.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

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Что сказал Трамп о Дне победы

"Сегодня наша страна с гордостью отмечает 80-ю годовщину победы союзных держав над национал-социализмом и фашизмом и окончания Второй мировой войны в Европе — одной из самых грандиозных побед сил свободы в истории мира. В этот День победы во Второй мировой войне мы празднуем непревзойденную мощь, силу и мощь американских вооруженных сил и обязуемся защищать наше священное право на свободу от всех угроз, как внешних, так и внутренних", — цитирует Трампа Белый дом.

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Он отметил, что после нападения на Перл-Харбор 7 октября 1941 года США "справедливо вступили в схватку, которая стене вершиной вечной битвы между добром и злом". Глава Белого дома добавил, что за 4 года войны в борьбе с нацистским режимом, более 250 тысяч американцев отдали свои жизни.

"Сегодня и каждый день мы отдаем дань уважения всем тем, кто принес высшую жертву ради своей страны, своей свободы и выживания западной цивилизации", — сказал президент США.

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Также Трамп в очередной раз утверждает, что без жертв американских солдат война не была бы выиграна, и нынешний мир выглядел бы совершенно иначе. Он подчеркнул, что остается приверженным к прекращению других войн.

"8 мая 1945 года знаменует собой принятие союзниками безоговорочной капитуляции Германии — начало конца многих лет долгой, ужасной и жестокой войны. Миллионы бессмысленно потерянных душ служат напоминанием о том, почему мы должны стремиться к миру силой. Я остаюсь непоколебимо преданным делу прекращения многих лет бесконечных иностранных войн и предотвращения дальнейшей гибели людей. Как я заявил в своей инаугурационной речи, мы будем измерять наш успех не только победами в сражениях, но и войнами, которые мы закончим, — и моим самым гордым наследием будет наследие миротворца", — подчеркнул американский лидер.

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Резюмируя заявление, Трамп вновь сказал о дани уважения к погибшим во Второй мировой войне, а также подтвердил приверженность сохранению безопасности и свободы США и всего мира. Последним предложением он официально объявил 8 мая Днем победы в США.

"Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, в силу полномочий, предоставленных мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, настоящим провозглашаю 8 мая 2025 года днем празднования Дня Победы во Второй мировой войне. В СВИДЕТЕЛЬСТВО ЧЕГО я настоящим приложил свою руку в этот седьмой день мая, в год от Рождества Христова две тысячи двадцать пятый и Независимости Соединенных Штатов Америки двести сорок девятый", — сказано в заявлении.

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Напомним, 2 мая Трамп написал в соцсетях, что объявил в США два Дня победы. Первой 8 мая — во Второй мировой войне, и второй 11 ноября — в Первой мировой.

Также на днях он написал, что Вторую мировую войну удалось выиграть исключительно благодаря США. В ином случае победили бы другие страны.

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