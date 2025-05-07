Трамп офіційно проголосив, що 8 травня у США тепер День перемоги у Другій світовій війні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп офіційно проголосив 8 травня Днем перемоги у Другій світовій. Тепер цей день буде святом у Сполучених Штатах.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

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Що сказав Трамп про День перемоги

"Сьогодні наша країна з гордістю відзначає 80-ту річницю перемоги союзних держав над націонал-соціалізмом і фашизмом та закінчення Другої світової війни в Європі — однієї з найграндіозніших перемог сил свободи в історії світу. У цей День перемоги у Другій світовій війні ми святкуємо неперевершену міць, силу і міць американських збройних сил і зобов'язуємося захищати наше священне право на свободу від усіх загроз, як зовнішніх, так і внутрішніх", — цитує Трампа Білий дім.

Він зазначив, що після нападу на Перл-Гарбор 7 жовтня 1941 року США "справедливо вступили в сутичку, яка стала вершиною вічної битви між добром і злом". Глава Білого дому додав, що за 4 роки війни в боротьбі з нацистським режимом, понад 250 тисяч американців віддали свої життя.

"Сьогодні і щодня ми віддаємо данину поваги всім тим, хто приніс найвищу жертву заради своєї країни, своєї свободи і виживання західної цивілізації", — сказав президент США.

Також Трамп укотре стверджує, що без жертв американських солдатів війна не була б виграна, і нинішній світ мав би зовсім інший вигляд. Він підкреслив, що залишається прихильним до припинення інших воєн.

"8 травня 1945 року знаменує собою прийняття союзниками беззастережної капітуляції Німеччини — початок кінця багатьох років довгої, жахливої і жорстокої війни. Мільйони безглуздо втрачених душ слугують нагадуванням про те, чому ми повинні прагнути до миру силою. Я залишаюся непохитно відданим справі припинення багатьох років нескінченних іноземних воєн і запобігання подальшій загибелі людей. Як я заявив у своїй інавгураційній промові, ми вимірюватимемо наш успіх не тільки перемогами в боях, а й війнами, які ми закінчимо, — і моєю найгордішою спадщиною буде спадщина миротворця", — наголосив американський лідер.

Резюмуючи заяву, Трамп знову сказав про данину поваги до загиблих у Другій світовій війні, а також підтвердив прихильність збереженню безпеки і свободи США і всього світу. Останнім реченням він офіційно оголосив 8 травня Днем перемоги в США.

"Я, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, через повноваження, надані мені Конституцією і законами Сполучених Штатів, цим проголошую 8 травня 2025 року днем святкування Дня Перемоги у Другій світовій війні. У СВІДОЦТВО ЧОГО я справжнім доклав свою руку цього сьомого дня травня, у рік від Різдва Христового дві тисячі двадцять п'ятий і Незалежності Сполучених Штатів Америки двісті сорок дев'ятий", — ідеться в заяві.

Нагадаємо, 2 травня Трамп написав у соцмережах, що оголосив у США два Дні перемоги. Перший день 8 травня — у Другій світовій війні, і другий 11 листопада — у Першій світовій.

Також днями він написав, що Другу світову війну вдалося виграти виключно завдяки США. В іншому разі перемогли б інші країни.