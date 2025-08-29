Витрати США на іноземну допомогу — Трамп хоче скасувати

Президент США Дональд Трамп. Фото: SplashNews.com

Президент США Дональд Трамп збирається скасувати майже 5 мільярдів доларів, які затвердив Конгрес, на іноземну допомогу. Серед коштів є витрати на просування картин українських жінок.

Про це повідомляє New York Post.

Реклама

Читайте також:

Які витрати хоче скасувати Трамп

Як відомо, 28 серпня Дональд Трамп повідомив Конгрес про своє прохання щодо скасування фінансування, яке до цього було заблоковане судовим процесом.

Зазначається, що це скасування включає 3,2 млрд доларів допомоги на розвиток від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), 322 млн доларів від Фонду демократії USAID-Державного департаменту, 521 млн доларів внесків Державного департаменту до міжнародних організацій, 393 млн доларів внесків Державного департаменту на миротворчі заходи та 445 млн доларів окремо закріплених у бюджеті коштів на миротворчу допомогу.

"Ці витрати були призначені для широкого кола некомерційних організацій та іноземних урядів, але на початку цього року були призупинені Управлінням з питань бюджету Білого дому, а потім застрягли в юридичній невизначеності через позов, поданий Глобальною радою з питань охорони здоров'я. У четвер Апеляційний суд округу Колумбія скасував судову заборону у цій справі, відкривши Трампу можливість продовжити першу з 1977 року спробу скасування витрат", — йдеться у матеріалі.

Адміністрація Трампа виділила статті витрат, які, на її думку, є марнотратними. Серед них 24,6 млн доларів на "кліматичну стійкість" в Гондурасі, 2,7 млн доларів для Південноафриканського фонду демократії, який публікував провокаційні статті на расові теми, включаючи "Проблема з білими людьми", та 3,9 млн доларів на просування демократії серед ЛГБТ-спільноти на Західних Балканах.

Серед інших виділених коштів — 1,5 млн доларів на просування картин українських жінок.

Видання повідомляє, що Конгрес має 45 днів, аби ухвалити рішення щодо скасування цих витрат, запропонованого президентом.

Нагадаємо, нещодавно Трамп прокоментував позиції Зеленського та Путіна у переговорах. За його словами, обидві сторони несуть відповідальність.

Крім того, президент США не виключив запровадження санкцій проти РФ за відмову від переговорів. Це будуть економічні обмеження.