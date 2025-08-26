Трамп прокоментував позиції Зеленського та Путіна у переговорах

Дональд Трамп.Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп висловив власну думку щодо ролі Володимира Зеленського та Володимира Путіна у війні в Україні. За його словами, обидві сторони несуть відповідальність.

Про це він повідомив під час промови на засіданні свого Кабміну у вівторок, 26 серпня.

Трамп про переговори між Росією та Україною

"Зеленський теж не зовсім невинний. Для танго потрібні двоє", — заявив Трамп у коментарі журналістам.

На запитання, чи повернувся Путін до активних переговорів, Трамп відповів, що у нього на думці "дуже серйозні речі", і за його оцінкою, російський президент залишається активно залученим у процес, тоді як Зеленський іноді відсторонюється.

Водночас Трамп відкинув заяви російської сторони про те, що Путін нібито не підпише угоду з українським лідером, вважаючи такі твердження "нісенітницею".

"Всі лише позують", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський пояснював, що переговори наразі досі не відбулися через те, що потрібно узгодити багато питань про план переговорів та безпекові гарантії.

Також раніше президент США Дональд Трамп пояснював, чому Путін не хоче бачитися із Зеленським.