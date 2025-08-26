Трамп прокомментировал позиции Зеленского и Путина в переговорах
Президент США Дональд Трамп высказал собственное мнение относительно роли Владимира Зеленского и Владимира Путина в войне в Украине. По его словам, обе стороны несут ответственность.
Об этом он сообщил во время речи на заседании своего Кабмина во вторник, 26 августа.
Трамп о переговорах между Россией и Украиной
"Зеленский тоже не совсем невиновен. Для танго нужны двое", — заявил Трамп в комментарии журналистам.
На вопрос, вернулся ли Путин к активным переговорам, Трамп ответил, что у него на уме "очень серьезные вещи", и по его оценке, российский президент остается активно вовлеченным в процесс, тогда как Зеленский иногда отстраняется.
В то же время Трамп отверг заявления российской стороны о том, что Путин якобы не подпишет соглашение с украинским лидером, считая такие утверждения "чушью".
"Все только позируют", — подытожил он.
Напомним, ранее Владимир Зеленский объяснял, что переговоры до сих пор не состоялись из-за того, что нужно согласовать много вопросов о плане переговоров и гарантии безопасности.
Также ранее президент США Дональд Трамп объяснял, почему Путин не хочет видеться с Зеленским.
Читайте Новини.LIVE!