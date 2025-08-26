Видео
Трамп прокомментировал позиции Зеленского и Путина в переговорах

Дата публикации 26 августа 2025 22:31
Трамп прокомментировал позиции Зеленского и Путина в переговорах
Дональд Трамп.Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп высказал собственное мнение относительно роли Владимира Зеленского и Владимира Путина в войне в Украине. По его словам, обе стороны несут ответственность.

Об этом он сообщил во время речи на заседании своего Кабмина во вторник, 26 августа.

Трамп о переговорах между Россией и Украиной

"Зеленский тоже не совсем невиновен. Для танго нужны двое", — заявил Трамп в комментарии журналистам.

На вопрос, вернулся ли Путин к активным переговорам, Трамп ответил, что у него на уме "очень серьезные вещи", и по его оценке, российский президент остается активно вовлеченным в процесс, тогда как Зеленский иногда отстраняется.

В то же время Трамп отверг заявления российской стороны о том, что Путин якобы не подпишет соглашение с украинским лидером, считая такие утверждения "чушью".

"Все только позируют", — подытожил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объяснял, что переговоры до сих пор не состоялись из-за того, что нужно согласовать много вопросов о плане переговоров и гарантии безопасности.

Также ранее президент США Дональд Трамп объяснял, почему Путин не хочет видеться с Зеленским.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
