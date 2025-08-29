Расходы США на иностранную помощь — Трамп хочет отменить

Президент США Дональд Трамп. Фото: SplashNews.com

Президент США Дональд Трамп собирается отменить почти 5 миллиардов долларов, которые утвердил Конгресс, на иностранную помощь. Среди средств есть расходы на продвижение картин украинских женщин.

Какие расходы хочет отменить Трамп

Как известно, 28 августа Дональд Трамп сообщил Конгрессу о своей просьбе об отмене финансирования, которое до этого было заблокировано судебным процессом.

Отмечается, что эта отмена включает 3,2 млрд долларов помощи на развитие от Агентства США по международному развитию (USAID), 322 млн долларов от Фонда демократии USAID-Государственного департамента, 521 млн долларов взносов Государственного департамента в международные организации, 393 млн долларов взносов Государственного департамента на миротворческие мероприятия и 445 млн долларов отдельно закрепленных в бюджете средств на миротворческую помощь.

"Эти расходы были предназначены для широкого круга некоммерческих организаций и иностранных правительств, но в начале этого года были приостановлены Управлением по вопросам бюджета Белого дома, а затем застряли в юридической неопределенности из-за иска, поданного Глобальным советом по вопросам здравоохранения. В четверг Апелляционный суд округа Колумбия отменил судебный запрет по этому делу, открыв Трампу возможность продолжить первую с 1977 года попытку отмены расходов", — говорится в материале.

Администрация Трампа выделила статьи расходов, которые, по ее мнению, являются расточительными. Среди них 24,6 млн долларов на "климатическую устойчивость" в Гондурасе, 2,7 млн долларов для Южноафриканского фонда демократии, который публиковал провокационные статьи на расовые темы, включая "Проблема с белыми людьми", и 3,9 млн долларов на продвижение демократии среди ЛГБТ-сообщества на Западных Балканах.

Среди других выделенных средств — 1,5 млн долларов на продвижение картин украинских женщин.

Издание сообщает, что Конгресс имеет 45 дней, чтобы принять решение об отмене этих расходов, предложенного президентом.

