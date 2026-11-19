Президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та російськоийи диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Тристоронні перемовини президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та глави Кремля Володимира Путіна відбулися на території п’ятизіркового курорту Kylin Villa у Шеньчжені. Цей закритий комплекс має особливе значення для китайської політичної еліти та пов’язаний з історією родини Сі.

Про це пише Новини.LIVE.

Реклама

Чим відома резиденція Kylin Villa

Курорт розташований у районі Наньшань на північному заході Шеньчженя, біля озера Сілі та підніжжя гори Цилінь. Комплекс займає 38 гектарів і призначений для прийому високопоставлених китайських чиновників та іноземних делегацій. Поруч із ним розташовані гольф-клуб і зоопарк Shenzhen Safari Park.

Курорт Kylin Villa. Фото: Shenzhen.com

Із цим місцем пов’язана родина нинішнього лідера Китаю. Зокрема, тут любив відпочивати його батько Сі Чжунсюнь, який був одним із ветеранів китайської політики. Також у резиденції певний час проживала Чжо Лінь — дружина китайського реформатора Ден Сяопіна.

Які політичні переговори відбувалися на курорті

Kylin Villa використовували не лише для відпочинку та офіційних прийомів. У травні 2008 року тут відбувалися закриті переговори між представниками китайської влади та посланцями Далай-лами. Сторони обговорювали ситуацію в Тибеті.

Читайте також:

Комплекс Kylin Villa в Шеньчжені. Фото: Shenzhen.com

Архітектура комплексу поєднує різні стилі. На його території розташовані окремі будівлі та вілли в європейському стилі, просторі ландшафтні зони й великі банкетні зали. До кінця 2025 року частина резиденції була доступна для комерційного бронювання.

Що означає назва Kylin Villa

Назва комплексу відсилає до кайліна — міфічної істоти з китайської культури, яку часто порівнюють із європейським єдинорогом. Її зображують як поєднання рис різних тварин із рогом, лускою та елементами дракона.

Курорт Kylin Villa всередині комплексу. Фото: Shenzhen.com

У китайській традиції кайлін символізує благополуччя, процвітання, мудрість і мир. Також цю істоту пов’язують зі сприятливими змінами.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Трамп, Сі Цзіньпін та Путін ухвалили спільну декларацію про мир за підсумками тристоронніх переговорів. У документі йдеться про реформування ООН, енергетичну співпрацю та ядерну безпеку, однак Україну й Європу в ньому не згадали.

Також Новини.LIVE писали, що тристороння зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна у китайському Шеньчжені тривала близько години 20 хвилин. Після завершення переговорів лідери не зробили спільної заяви для преси.