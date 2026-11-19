Президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Трехсторонние переговоры президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и главы Кремля Владимира Путина состоялись на территории пятизвездочного курорта Kylin Villa в Шэньчжэне. Этот закрытый комплекс имеет особое значение для китайской политической элиты и связан с историей семьи Си.

Об этом пишет Новини.LIVE.

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Чем известна резиденция Kylin Villa

Курорт расположен в районе Наньшань на северо-западе Шэньчжэня, у озера Сили и у подножия горы Цилин. Комплекс занимает 38 гектаров и предназначен для приема высокопоставленных китайских чиновников и иностранных делегаций. Рядом с ним расположены гольф-клуб и зоопарк Shenzhen Safari Park.

Курорт Kylin Villa. Фото: Shenzhen.com

С этим местом связана семья нынешнего лидера Китая. В частности, здесь любил отдыхать его отец Си Чжунсюнь, который был одним из ветеранов китайской политики. Также в резиденции некоторое время проживала Чжо Линь — жена китайского реформатора Дэн Сяопина.

Какие политические переговоры проходили на курорте

Kylin Villa использовали не только для отдыха и официальных приемов. В мае 2008 года здесь проходили закрытые переговоры между представителями китайских властей и посланцами Далай-ламы. Стороны обсуждали ситуацию в Тибете.

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Комплекс Kylin Villa в Шэньчжэне. Фото: Shenzhen.com

Архитектура комплекса сочетает в себе различные стили. На его территории расположены отдельные здания и виллы в европейском стиле, просторные ландшафтные зоны и большие банкетные залы. До конца 2025 года часть резиденции была доступна для коммерческого бронирования.

Что означает название Kylin Villa

Название комплекса отсылает к кайлину — мифическому существу из китайской культуры, которое часто сравнивают с европейским единорогом. Его изображают как сочетание черт различных животных с рогом, чешуей и элементами дракона.

Курорт Kylin Villa внутри комплекса. Фото: Shenzhen.com

В китайской традиции кайлин символизирует благополучие, процветание, мудрость и мир. Также это существо ассоциируется с благоприятными переменами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Трамп, Си Цзиньпин и Путин приняли совместную декларацию о мире по итогам трехсторонних переговоров. В документе речь идет о реформировании ООН, энергетическом сотрудничестве и ядерной безопасности, однако Украина и Европа в нем не упоминаются.

Также Новини.LIVE писали, что трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина в китайском Шэньчжэне длилась около часа 20 минут. По завершении переговоров лидеры не сделали совместного заявления для прессы.