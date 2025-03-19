Близька 80 тисяч документів про вбивство Джона Ф. Кеннеді оприлюднила адміністрація Трампа

Наймолодший, 35-й президент США, Джон Фітцджеральд Кеннеді. Фото: Вікімедіа

Адміністрація Трампа оприлюднила тисячі записів, пов’язаних із вбивством президента Джона Ф. Кеннеді, які, за її словами, раніше були засекреченими. І хоча ще під час президентства Джо Байдена 13 тисяч сторінок документів було оприлюднено, адміністрація Трампа заявляє, що надала доступ суспільству до 80 тисяч сторінок раніше засекречених документів.

Про це повідомляє CNN.

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Документи вже розміщені на сайті Національного архіву. У CNN акцентують, що може пройти деякий час, перш ніж дослідники, які вивчали вбивство Джона Кеннеді, зможуть переглянути нещодавно опубліковані 1123 документи, які були ідентифіковані лише за номерами та без описів.

Секретні документи про вбивство Джона Ф. Кеннеді, які були оприлюднені. Фото: Reuters

Том Самолук, який був заступником директора Ради з перегляду документів про вбивство Кеннеді у 90-х роках, заявив, що опубліковані файли навряд чи будуть містити щось сенсаційне, чи те, що раніше вже не було відомо. Принаймні він зробив такий висновок з тих свіжо опублікованих сторінок, які вже встиг переглянути.

З того, що він перевірив, немає нічого, що могло б змінити поточний висновок щодо вбивства Кеннеді: що самотній стрілець, Лі Гарві Освальд, відповідальний за його смерть.

"Якби було щось, що розкрило суть вбивства, Ревізійна комісія оприлюднила б це в середині 90-х", — заявив він CNN.

Ларрі Сабато, політолог з Університету Вірджинії, який написав книгу "Півстоліття Кеннеді: президентство, вбивство та довготривала спадщина Джона Ф. Кеннеді", попередив, що громадськість може бути розчарована відсутністю сенсації.

З іншого боку, Том Самолук зазначив, що не бачив усіх записів, які потенційно могли бути опубліковані. Наприклад, минулого місяця ФБР заявило, що виявило близько 2400 нових записів, пов’язаних із вбивством Джона Кеннеді, під час пошуку нових документів згідно з указом Трампа.

Можуть бути й інші записи в інших установах, які також не були оприлюднені, сказав Самолук, і це сформує нову групу документів, які раніше не бачила його комісія.

Самолук зазначив, що в записах все ще можуть бути цікаві моменти, які допоможуть заповнити прогалини в існуючих знаннях, включаючи інформацію від ЦРУ, пов’язану з пересуваннями Освальда напередодні вбивства 22 листопада 1963 року.

У 2023 році Національний архів завершив перевірку секретних документів, пов’язаних із вбивством президента США Джона Ф. Кеннеді, і 99% записів були оприлюднені.

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