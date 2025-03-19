Около 80 тысяч документов об убийстве Джона Ф. Кеннеди обнародовала администрация Трампа

Самый молодой, 35-й президент США, Джон Фитцджеральд Кеннеди. Фото: Викимедиа

Администрация Трампа обнародовала тысячи записей, связанных с убийством президента Джона Ф. Кеннеди, которые, по ее словам, ранее были засекречены. И хотя еще во время президентства Джо Байдена 13 тысяч страниц документов было обнародовано, администрация Трампа заявляет, что предоставила доступ обществу к 80 тысячам страниц ранее засекреченных документов.

Об этом сообщает CNN.

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Документы уже размещены на сайте Национального архива. В CNN акцентируют, что может пройти некоторое время, прежде чем исследователи, которые изучали убийство Джона Кеннеди, смогут просмотреть недавно опубликованные 1123 документа, которые были идентифицированы только по номерам и без описаний.

Секретные документы об убийстве Джона Ф. Кеннеди, которые были обнародованы. Фото: Reuters

Том Самолук, который был заместителем директора Совета по пересмотру документов об убийстве Кеннеди в 90-х годах, заявил, что опубликованные файлы вряд ли будут содержать что-то сенсационное, или то, что ранее уже не было известно. По крайней мере он сделал такой вывод из тех свежеопубликованных страниц, которые уже успел просмотреть.

Из того, что он проверил, нет ничего, что могло бы изменить текущий вывод об убийстве Кеннеди: одинокий стрелок, Ли Харви Освальд, ответственен за его смерть.

"Если бы было что-то, что раскрыло суть убийства, Ревизионная комиссия обнародовала бы это в середине 90-х", — заявил он CNN.

Ларри Сабато, политолог из Университета Вирджинии, который написал книгу "Полвека Кеннеди: президентство, убийство и долговременное наследие Джона Ф. Кеннеди", предупредил, что общественность может быть разочарована отсутствием сенсации.

С другой стороны, Том Самолук отметил, что не видел всех записей, которые потенциально могли быть опубликованы. Например, в прошлом месяце ФБР заявило, что обнаружило около 2400 новых записей, связанных с убийством Джона Кеннеди, во время поиска новых документов согласно указу Трампа.

Могут быть и другие записи в других учреждениях, которые также не были обнародованы, сказал Самолук, и это сформирует новую группу документов, которые ранее не видела его комиссия.

Самолук отметил, что в записях все еще могут быть интересные моменты, которые помогут заполнить пробелы в существующих знаниях, включая информацию от ЦРУ, связанную с передвижениями Освальда накануне убийства 22 ноября 1963 года.

В 2023 году Национальный архив завершил проверку секретных документов, связанных с убийством президента США Джона Ф. Кеннеди, и 99% записей были обнародованы.

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