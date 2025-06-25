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Головна Новини дня Трамп розповів, чому США зацікавлені в угоді із Україною

Трамп розповів, чому США зацікавлені в угоді із Україною

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Дата публікації: 25 червня 2025 20:06
Трамп розповів, чому США зацікавлені в угоді із Україною
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ключові моменти Що Трамп сказав про угоду із Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати уклали економічну угоду з Україною, яка передбачає доступ до значних земельних ресурсів. Він наголосив, що договір має стратегічне значення для американської економіки та безпеки.

Про це він повідомив під час пресконференції за підсумками саміту НАТО.

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Що Трамп сказав про угоду із Україною

За словами Трампа, війна в Україні показала необхідність зміцнення оборонно-промислової бази як у США, так і серед країн-союзників.

Зокрема, він наголосив на важливості зменшення залежності від іноземних супротивників у питанні критично важливих корисних копалин.

"Ми не можемо дозволити собі залежати від іноземних супротивників за критично важливі ресурси. І, як ви знаєте, ми уклали угоду з Україною на величезну кількість земель, які вони мають. Нам це потрібно", — зазначив Трамп.

Він не уточнив деталі угоди.

Нагадаємо, що на цій же пресконференції Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін начебто шукає шляхи завершення війни проти України

Крім того, президент США Дональд Трамп пояснив свою гучну заяву про можливість завершити війну в Україні за 24 години. Політик зазначив, що його слова мали саркастичний характер і не повинні сприйматися буквально.

США НАТО Дональд Трамп Україна угода
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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