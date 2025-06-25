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Главная Новости дня Трамп рассказал, почему США заинтересованы в сделке с Украиной

Трамп рассказал, почему США заинтересованы в сделке с Украиной

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Дата публикации 25 июня 2025 20:06
Трамп рассказал, почему США заинтересованы в сделке с Украиной
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ключові моменти Что Трамп сказал о соглашении с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты заключили экономическое соглашение с Украиной, которое предусматривает доступ к значительным земельным ресурсам. Он подчеркнул, что договор имеет стратегическое значение для американской экономики и безопасности.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

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Что Трамп сказал о соглашении с Украиной

По словам Трампа, война в Украине показала необходимость укрепления оборонно-промышленной базы как в США, так и среди стран-союзников.

В частности, он отметил важность уменьшения зависимости от иностранных противников в вопросе критически важных полезных ископаемых.

"Мы не можем позволить себе зависеть от иностранных противников за критически важные ресурсы. И, как вы знаете, мы заключили соглашение с Украиной на огромное количество земель, которые они имеют. Нам это нужно", — отметил Трамп.

Он не уточнил детали сделки.

Напомним, что на этой же пресс-конференции Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы ищет пути завершения войны против Украины.

Кроме того, президент США Дональд Трамп объяснил свое громкое заявление о возможности завершить войну в Украине за 24 часа. Политик отметил, что его слова имели саркастический характер и не должны восприниматься буквально.

США НАТО Дональд Трамп Украина соглашение
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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