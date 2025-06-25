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Головна Новини дня Трамп назвав "сарказмом" обіцянку завершити війну за 24 години

Трамп назвав "сарказмом" обіцянку завершити війну за 24 години

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Дата публікації: 25 червня 2025 17:47
Трамп виправдав свою обіцянку закінчити війну в Україні за 24 години
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ключові моменти Що Трамп сказав про обіцянку завершити війну за 24 години

У середу, 25 червня, президент США Дональд Трамп прокоментував свою раніше зроблену заяву про те, що він міг би завершити війну в Україні лише за добу. За його словами, цю обіцянку не варто сприймати буквально — вона була сказана у саркастичному ключі.

Про це Дональд Трамп розповів на пресконференції у НАТО.

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"Я говорив це із сарказмом. Насправді все виявилося набагато складніше, ніж будь-хто міг собі уявити", — заявив Трамп, підкресливши, що конфлікт має набагато глибше коріння і непросту динаміку.

За його словами, російський президент Володимир Путін — "складніша постать, ніж ви могли уявити", а відносини з українським лідером Володимиром Зеленським також були не без труднощів.

"На жаль, у мене були проблеми із президентом Зеленським. Це складніше, ніж будь-яка інша війна", — додав Трамп.

Нагадаємо, що на цій же пресконференції Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін начебто шукає шляхи завершення війни проти України

Також Дональд Трамп також розповів, про що вони спілкувалися із українським лідером Володимиром Зеленським.

США переговори Дональд Трамп війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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