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Главная Новости дня Трамп назвал "сарказмом" обещание завершить войну за 24 часа

Трамп назвал "сарказмом" обещание завершить войну за 24 часа

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Дата публикации 25 июня 2025 17:47
Трамп оправдал свое обещание закончить войну в Украине за 24 часа
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ключові моменти Что Трамп сказал об обещании завершить войну за 24 часа

В среду, 25 июня, президент США Дональд Трамп прокомментировал свое ранее сделанное заявление о том, что он мог бы завершить войну в Украине всего за сутки. По его словам, это обещание не стоит воспринимать буквально — оно было сказано в саркастическом ключе.

Об этом Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции в НАТО.

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Что Трамп сказал об обещании завершить войну за 24 часа

"Я говорил это с сарказмом. На самом деле все оказалось гораздо сложнее, чем кто-либо мог себе представить", — заявил Трамп, подчеркнув, что конфликт имеет гораздо более глубокие корни и непростую динамику.

По его словам, российский президент Владимир Путин — "более сложная фигура, чем вы могли представить", а отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским также были не без трудностей.

"К сожалению, у меня были проблемы с президентом Зеленским. Это сложнее, чем любая другая война", — добавил Трамп.

Напомним, что на этой же пресс-конференции Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы ищет пути завершения войны против Украины.

Также Дональд Трамп также рассказал, о чем они общались с украинским лидером Владимиром Зеленским.

США переговоры Дональд Трамп война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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