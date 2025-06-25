Трамп оправдал свое обещание закончить войну в Украине за 24 часа

Трамп назвал "сарказмом" обещание завершить войну за 24 часа
В среду, 25 июня, президент США Дональд Трамп прокомментировал свое ранее сделанное заявление о том, что он мог бы завершить войну в Украине всего за сутки. По его словам, это обещание не стоит воспринимать буквально — оно было сказано в саркастическом ключе.
Об этом Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции в НАТО.
Что Трамп сказал об обещании завершить войну за 24 часа
"Я говорил это с сарказмом. На самом деле все оказалось гораздо сложнее, чем кто-либо мог себе представить", — заявил Трамп, подчеркнув, что конфликт имеет гораздо более глубокие корни и непростую динамику.
По его словам, российский президент Владимир Путин — "более сложная фигура, чем вы могли представить", а отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским также были не без трудностей.
"К сожалению, у меня были проблемы с президентом Зеленским. Это сложнее, чем любая другая война", — добавил Трамп.
Напомним, что на этой же пресс-конференции Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы ищет пути завершения войны против Украины.
Также Дональд Трамп также рассказал, о чем они общались с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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