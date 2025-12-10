Трамп розкрив, скільки українців хочуть домовленостей із США

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У середу, 10 грудня, президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський має діяти більш реалістично у питанні подальших рішень щодо війни. За його словами, більшість громадян України виступають за домовленості щодо миру.

Про це повідомляє Clash Report.

Що думають українці щодо домовленостей із США

Трамп також поставив під сумнів, скільки часу Україні ще потрібно, щоб оголосити вибори.

Трамп додав, що, за його словами, "82% українців хочуть укладення домовленості" щодо завершення війни.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що не допустить жодних спекуляцій проти країни на темі виборів. Він підкреслив важливість законних відповідей на всі питання щодо цього процесу.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори навіть під час війни. Він наголосив, що "відсутність голосування протягом тривалого часу викликає питання щодо демократичності процесу".