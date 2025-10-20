Відео
Україна
Трамп розкрив масштаби втрат на фронті в Україні

Трамп розкрив масштаби втрат на фронті в Україні

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 19:43
Оновлено: 19:45
Трамп розкрив масштаби втрат на фронті в Україні
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву про масштаби втрат серед військових під час війни в Україні. Крім того, він заявив, що від обстрілів постійно гинуть і цивільні.

Про це американський лідер повідомив під час брифінгу у понеділок, 20 жовтня.

Читайте також:

Втрати на фронті в Україні

Коментуючи свою нещодавню розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, Трамп зізнався, що обговорював із ним атаки по цивільних об'єктах, але при цьому підкреслив, що основними жертвами конфлікту залишаються солдати з обох сторін.

"Більшість людей, які гинуть, — це солдати. Від п’яти до семи тисяч на тиждень", — заявив Трамп.

Він додав, що, окрім обстрілів Києва та інших міст, численні людські життя щотижня втрачаються саме на полі бою.

"Це навіть неймовірно. Це кровопролиття", — констатував лідер США, наголошуючи на масштабах трагедії.

Нагадаємо, що Дональд Трамп розповів, що він намагався вплинути на обстріли України. А саме він просив російського диктатора Володимира Путіна припинити атаки на цивільних.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що Україна все ще має шанс здобути перемогу у війні, однак сумнівається, що це станеться. 

США Дональд Трамп війна в Україні війна фронт
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
