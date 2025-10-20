Видео
Главная Новости дня Трамп раскрыл масштабы потерь на фронте в Украине

Трамп раскрыл масштабы потерь на фронте в Украине

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 19:43
обновлено: 19:54
Трамп раскрыл масштабы потерь на фронте в Украине
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о масштабах потерь среди военных во время войны в Украине. Кроме того, он заявил, что от обстрелов постоянно гибнут и гражданские.

Об этом американский лидер сообщил во время брифинга в понедельник, 20 октября.

Читайте также:

Потери на фронте в Украине

Комментируя свой недавний разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, Трамп признался, что обсуждал с ним атаки по гражданским объектам, но при этом подчеркнул, что основными жертвами конфликта остаются солдаты с обеих сторон.

"Большинство людей, которые гибнут, — это солдаты. От пяти до семи тысяч в неделю", — заявил Трамп.

Он добавил, что, кроме обстрелов Киева и других городов, многочисленные человеческие жизни еженедельно теряются именно на поле боя.

"Это даже невероятно. Это кровопролитие", — констатировал лидер США, подчеркивая масштабы трагедии.

Напомним, что Дональд Трамп рассказал, что он пытался повлиять на обстрелы Украины. А именно он просил российского диктатора Владимира Путина прекратить атаки на гражданских.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что Украина все еще имеет шанс одержать победу в войне, однако сомневается, что это произойдет.

США Дональд Трамп война в Украине фронт
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
