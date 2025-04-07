Трамп висловився про удари Росії по Україні — ефір Вечір.LIVE

Лідер США Дональд Трамп. Фото: Новини.LIVE

В ефірі Вечір.LIVE обговорять заяву лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо ударів Росії по Україні. Крім того, однією з тем буде зниження російського просування в Україні з листопада минулого року.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру стали міністр економіки України (1997 р.), прем’єр-міністр України (2005-2006 рр.), міністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко, авіаційний експерт Костянтин Криволап, політтехнолог Руслан Рохов, політичний експерт Дмитро Васильєв, нардеп Михайло Цимбалюк, заслужена лікарка України Ольга Богомолець та польський експерт Пйотр Кульпа.

Теми ефіру:

В Міноборони підготували законопроєкт про демобілізацію, але Генштаб його не підтримує.

ГУР: У нових "Шахедах" Росія замінює американські компоненти китайськими.

Трамп вимагає від Європи фінансових репарацій.

Нагадаємо, Трамп заявив, що бомбардування в Україні не припиняються. За його словами, щотижня тисячі людей гинуть.

Крім того, лідер США розкритикував торгівельну політику ЄС у сфері автомобілебудування та аграрної продукції.