Трамп высказался об ударах России по Украине — эфир Вечір.LIVE

Трамп раскритиковал удары РФ по Украине — эфир Вечір.LIVE
В эфире Вечір.LIVE обсудят заявление лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа относительно ударов России по Украине. Кроме того, одной из тем будет снижение российского продвижения в Украине с ноября прошлого года.
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Эфир Вечір.LIVE
Гостями эфира стали министр экономики Украины (1997 г.), премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко, авиационный эксперт Константин Криволап, политтехнолог Руслан Рохов, политический эксперт Дмитрий Васильев, нардеп Михаил Цимбалюк, заслуженный врач Украины Ольга Богомолец и польский эксперт Петр Кульпа.
Темы эфира:
- В Минобороны подготовили законопроект о демобилизации, но Генштаб его не поддерживает.
- ГУР: В новых "Шахедах" Россия заменяет американские компоненты китайскими.
- Трамп требует от Европы финансовых репараций.
Напомним, Трамп заявил, что бомбардировки в Украине не прекращаются. По его словам, каждую неделю тысячи людей погибают.
Кроме того, лидер США раскритиковал торговую политику ЕС в сфере автомобилестроения и аграрной продукции.
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