Трамп відповів на ядерні погрози Медведєва - що відомо

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп розкритикував заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. Раніше він допустив можливість передачі ядерної зброї Ірану.

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

Реклама

Читайте також:

Пост Дональда Трампа. Фото: скриншот

Що Трамп відповів Медведєву

"Чи правильно я почув, що колишній президент Росії Медведєв, легковажно кидаючись "Я-словом", сказав, що він та інші країни постачатимуть ядерні боєголовки до Ірану? Чи справді він так сказав, чи це лише плід моєї уяви? Якщо це дійсно так, і якщо це підтвердиться, будь ласка, дайте мені знати НЕГАЙНО", — написав Трамп.

Він наголосив, що питання ядерної зброї не можна сприймати настільки безвідповідально, як це робить Дмитро Медведєв. На його думку, саме така легковажність і пояснює, чому Росією керує диктатор Володимир Путін. Водночас, як зауважив Трамп, сам Путін також неодноразово вдавався до ядерних погроз.

"До речі, якщо хтось думає, що наше "залізо" було чудовим на вихідних, то найсильнішим і найкращим озброєнням, яке ми маємо, на 20 років випереджаючи інших, є наші атомні підводні човни. Це найпотужніша і найсмертоносніша зброя з коли-небудь побудованих, і щойно ми запустили 30 "Томагавк" — усі 30 влучили в ціль бездоганно", — зазначив президент США.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, Трамп також планує ухвалити рішення щодо можливої військової операції США проти Ірану. Це станеться впродовж найближчих двох тижнів.

Ще два дні тому ЗМІ повідомляли, що США не готові атакувати Іран. Дональд Трамп був обережним у цьому питанні та вагався у здатності американської надпотужної бомби GBU-57 знищити ціль.