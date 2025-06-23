Трамп ответил на ядерные угрозы Медведева - что известно

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Ранее он допустил возможность передачи ядерного оружия Ирану.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

Реклама

Читайте также:

Пост Дональда Трампа. Фото: скриншот

Что Трамп ответил Медведеву

"Правильно ли я услышал, что бывший президент России Медведев легкомысленно бросаясь "Я-словом", сказал, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки в Иран? Действительно ли он так сказал, или это лишь плод моего воображения? Если это действительно так, и если это подтвердится, пожалуйста, дайте мне знать НЕМЕДЛЕННО", — написал Трамп.

Он подчеркнул, что вопрос ядерного оружия нельзя воспринимать настолько безответственно, как это делает Дмитрий Медведев. По его мнению, именно такое легкомыслие и объясняет, почему Россией руководит диктатор Владимир Путин. В то же время, как отметил Трамп, сам Путин также неоднократно прибегал к ядерным угрозам.

"Кстати, если кто-то думает, что наше "железо" было замечательным на выходных, то самым сильным и лучшим вооружением, которое мы имеем, на 20 лет опережая других, являются наши атомные подводные лодки. Это самое мощное и самое смертоносное оружие из когда-либо построенных, и только что мы запустили 30 "Томагавков" — все 30 попали в цель безупречно", — отметил президент США.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, Трамп также планирует принять решение о возможной военной операции США против Ирана. Это произойдет в течение ближайших двух недель.

Еще два дня назад СМИ сообщали, что США не готовы атаковать Иран. Дональд Трамп был осторожным в этом вопросе и сомневался в способности американской сверхмощной бомбы GBU-57 уничтожить цель.