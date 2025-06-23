Трамп ответил на ядерные угрозы Медведева - что известно

Трамп резко ответил на ядерные угрозы Медведева
Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Ранее он допустил возможность передачи ядерного оружия Ирану.
Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.
Что Трамп ответил Медведеву
"Правильно ли я услышал, что бывший президент России Медведев легкомысленно бросаясь "Я-словом", сказал, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки в Иран? Действительно ли он так сказал, или это лишь плод моего воображения? Если это действительно так, и если это подтвердится, пожалуйста, дайте мне знать НЕМЕДЛЕННО", — написал Трамп.
Он подчеркнул, что вопрос ядерного оружия нельзя воспринимать настолько безответственно, как это делает Дмитрий Медведев. По его мнению, именно такое легкомыслие и объясняет, почему Россией руководит диктатор Владимир Путин. В то же время, как отметил Трамп, сам Путин также неоднократно прибегал к ядерным угрозам.
"Кстати, если кто-то думает, что наше "железо" было замечательным на выходных, то самым сильным и лучшим вооружением, которое мы имеем, на 20 лет опережая других, являются наши атомные подводные лодки. Это самое мощное и самое смертоносное оружие из когда-либо построенных, и только что мы запустили 30 "Томагавков" — все 30 попали в цель безупречно", — отметил президент США.
Напомним, Трамп также планирует принять решение о возможной военной операции США против Ирана. Это произойдет в течение ближайших двух недель.
Еще два дня назад СМИ сообщали, что США не готовы атаковать Иран. Дональд Трамп был осторожным в этом вопросе и сомневался в способности американской сверхмощной бомбы GBU-57 уничтожить цель.
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