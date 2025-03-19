Трамп мав кілька таємних розмов з Путіним — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп провів кілька таємних розмов з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони відбувались протягом останніх тижнів.

Про це пише Washington Examiner у середу, 19 березня.

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Розмови Трампа з Путіним

Як зазначає видання, після розмови з Путіним, яка відбулась 18 березня, Трамп повідомив про "хороший дзвінок". Він також запевнив, що це стане початком "змін на краще". Разом з тим, Президент США додав, що це була не єдина розмова з Путіним протягом останнього часу.

"Початок дійсно відбувся три-чотири тижні тому. Ви знаєте, я говорив з Путіним — це не просто дзвінок, з якого все почалося. У нас були й інші дзвінки", — сказав Трамп.

Американський лідер також підтвердив, що раніше цю інформацію не оприлюднювали. Однак, за словами Трампа, йдеться про "продовження позитиву".

"Якби це не було позитивно, я б вам сказав", — зазначив він.

Трамп також прокоментував поведінку Путіна під час розмови. Він зазначив, що російський лідер був "дуже твердим, дуже сильним, яким він і є".

"Я його дуже добре знаю. Я думаю, що він дуже серйозно налаштований на те, що хоче з цим покінчити", — додав Президент США.

Нагадаємо, розмова між Путіним та Трампом у телефонному режимі у вівторок, 18 березня, тривала понад дві години. Новини.LIVE зібрали основні заяви лідерів обох країн за підсумками спілкування.

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