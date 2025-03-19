Трамп имел несколько тайных разговоров с Путиным — СМИ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп провел несколько тайных разговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Они происходили в течение последних недель.

Об этом пишет Washington Examiner в среду, 19 марта.

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Разговоры Трампа с Путиным

Как отмечает издание, после разговора с Путиным, который состоялся 18 марта, Трамп сообщил о "хорошем звонке". Он также заверил, что это станет началом "перемен к лучшему". Вместе с тем, Президент США добавил, что это был не единственный разговор с Путиным в последнее время.

"Начало действительно состоялось три-четыре недели назад. Вы знаете, я говорил с Путиным — это не просто звонок, с которого все началось. У нас были и другие звонки", — сказал Трамп.

Американский лидер также подтвердил, что ранее эту информацию не обнародовали. Однако, по словам Трампа, речь идет о "продолжении позитива".

"Если бы это не было позитивно, я бы вам сказал", — отметил он.

Трамп также прокомментировал поведение Путина во время разговора. Он отметил, что российский лидер был "очень твердым, очень сильным, каким он и есть".

"Я его очень хорошо знаю. Я думаю, что он очень серьезно настроен на то, что хочет с этим покончить", — добавил Президент США.

Напомним, разговор между Путиным и Трампом в телефонном режиме во вторник, 18 марта, длился более двух часов. Новини.LIVE собрали основные заявления лидеров обеих стран по итогам общения.

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