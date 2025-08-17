Відео
Головна Новини дня Трамп проведе окрему двосторонню зустріч із Зеленським

Трамп проведе окрему двосторонню зустріч із Зеленським

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 18:15
Зустріч Зеленського та Трампа відбудеться окремо від європейських лідерів
Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Reuters

Очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп завтра, 18 серпня, спершу проведе зустріч лише із президентом України Володимиром Зеленським. Лише після цього до них приєднаються європейські політики.

Про це пише Bild.

Читайте також:

Зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів у Вашингтоні

Видання пише, що завтра у Вашингтоні планується робочий обід і кількагодинна дискусія в розширеному колі.

Участь у зустрічі візьмуть канцлер ФРН Фрідріх Мерц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Нагадаємо, раніше ми писали, які умови для завершення війни назвав Путін.

Трамп підтримав позицію російського диктатора Володимира Путіна у бажанні повністю захопити Донбас.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф повідомив, що РФ відмовилась від повної окупації України. Проте хоче дещо взамін.

Автор: Іванна Чайка
Автор:
Іванна Чайка
