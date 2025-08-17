Відео
Головна Новини дня РФ відмовилась від повної окупації України — що хоче взамін

РФ відмовилась від повної окупації України — що хоче взамін

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 17:50
На які поступки погодилась Росія
Стів Віткофф. Фото: Reuters

За підсумками саміту на Алясці Росія пішла на поступки, які передбачають, що росіяни нібито відмовляться від повної окупації України в обмін на деякі українські території. Вашингтон нібито вже проінформував європейських лідерів про пропозиції Кремля.

Про це заявив спеціальний посланець США Стів Віткофф в ефірі телеканалу CNN.

Читайте також:

РФ має прописати в Конституції обов’язок не нападати на країни ЄС

Спецпосланець також додав, що РФ зобов’язується прописати в Конституції обов’язок не нападати на європейські країни.

"Москва пішла на поступки щодо п'ятьох областей України. Поступки, на які погодилася піти Росія — не окуповувати всю Україну",  каже він.

Проте про які саме області йдеться Віткофф не пояснив. Сказав, що у нього немає часу обговорювати цей момент.

"Я не впевнений, що у нас зараз є час, щоб розглядати всі різні питання щодо цих п'яти регіонів",  додав він.

Також, за словами Віткоффа, США нібито бачать з боку Росії "поміркованість".

"Ми побачили певну поміркованість у тому, як вони (росіяни. — Ред.) думають про досягнення остаточної мирної угоди. І ми вважаємо, що це подає надію. Ми поінформували європейців одразу після саміту... Думаю, всі погодилися, що ми досягли прогресу",  заявив він.

Раніше ми писали, які умови для завершення війни назвав Путін.

Трамп підтримав позицію російського диктатора Володимира Путіна у бажанні повністю захопити Донбас.

США Європа війна в Україні Росія Стів Віткофф
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
