За підсумками саміту на Алясці Росія пішла на поступки, які передбачають, що росіяни нібито відмовляться від повної окупації України в обмін на деякі українські території. Вашингтон нібито вже проінформував європейських лідерів про пропозиції Кремля.

Про це заявив спеціальний посланець США Стів Віткофф в ефірі телеканалу CNN.

Спецпосланець також додав, що РФ зобов’язується прописати в Конституції обов’язок не нападати на європейські країни.

"Москва пішла на поступки щодо п'ятьох областей України. Поступки, на які погодилася піти Росія — не окуповувати всю Україну", — каже він.

Проте про які саме області йдеться Віткофф не пояснив. Сказав, що у нього немає часу обговорювати цей момент.

"Я не впевнений, що у нас зараз є час, щоб розглядати всі різні питання щодо цих п'яти регіонів", — додав він.

Також, за словами Віткоффа, США нібито бачать з боку Росії "поміркованість".

"Ми побачили певну поміркованість у тому, як вони (росіяни. — Ред.) думають про досягнення остаточної мирної угоди. І ми вважаємо, що це подає надію. Ми поінформували європейців одразу після саміту... Думаю, всі погодилися, що ми досягли прогресу", — заявив він.

Трамп підтримав позицію російського диктатора Володимира Путіна у бажанні повністю захопити Донбас.